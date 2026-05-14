Hô Chi Minh-Ville : promotion de la transformation numérique dans les entreprises manufacturières

Le 12 mai, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) , a organisé le séminaire "Transformation numérique dans les entreprises manufacturières: modèles d'usine intelligente".

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Ce forum important a permis d'apporter des solutions pratiques aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), afin de les aider à identifier les obstacles et à élaborer une feuille de route efficace pour leur transformation numérique, en optimisant leurs ressources opérationnelles dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Exigences incontournables

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a affirmé que la transformation numérique n'est plus une simple tendance, mais une nécessité absolue pour les entreprises souhaitant optimiser leurs opérations et assurer leur développement durable. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville a développé un écosystème d'entreprises axé sur les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, regroupant près de 30.000 entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), soit 40 % du total national.

Hô Thi Quyên a souligné que l'application de l'intelligence artificielle (IA) et des modèles d'usine intelligente permet aux entreprises d'améliorer significativement la productivité du travail et de mieux gérer les risques liés à la production. Elle a également insisté sur la nécessité pour les entreprises de veiller à la sécurité des usines et à la protection des données industrielles lors de la numérisation, afin de garantir des opérations de production sûres et stables.

Lors du séminaire, Lâm Quang Nam, vice-président de VINASA, a soulevé une question pratique concernant les pratiques de gestion, en constatant qu'un grand nombre d'usines au Vietnam fonctionnent encore selon des méthodes de maintenance passive. Il a affirmé que la transformation numérique est un outil essentiel d'égalisation des chances, permettant de supprimer les barrières d'échelle entre les entreprises. Si la technologie est correctement appliquée aux goulets d'étranglement opérationnels, une usine de 200 employés peut atteindre une productivité et une qualité de production équivalentes à celles d'une usine de 2.000 employés. Cela ouvre d'immenses perspectives de développement pour les PMEs si elles sont déterminées à procéder par petites étapes, mais judicieuses et scientifiques.

Concernant la feuille de route pour la mise en œuvre de la maintenance, Truong Van Hai, expert en transformation numérique chez la compagnie par action Luvina Software, a souligné que 58% des entreprises se limitent encore à la maintenance réactive. Il a suggéré aux entreprises d'élaborer rapidement une feuille de route pour passer progressivement à la maintenance prédictive afin d'optimiser le cycle de vie de leurs actifs. S'appuyant sur l'expérience de projets réussis, il a affirmé que l'intégration des données issues des capteurs OT et des systèmes IT est essentielle pour permettre aux entreprises d'atteindre un niveau de maturité plus élevé en matière de gestion de la production d'ici 2030.

Du point de vue d'un fournisseur mondial de solutions technologiques, Khuong Anh Dung, directeur adjoint de Bosch Global Software Technologies, a présenté en détail la structure d'une usine intelligente moderne basée sur l'analyse des données. Grâce à des résultats concrets, la numérisation aide les entreprises à réduire leurs coûts de maintenance de 25%, à augmenter leur productivité de 5 à 10% et surtout à améliorer la disponibilité de leurs machines de 15%. Dans la gestion d'entrepôt, les solutions basées sur les données permettent d'accroître la visibilité des stocks en temps réel de 25%, tout en réduisant les coûts de stockage de 5%, facilitant ainsi une planification optimale des ressources de production.

Par ailleurs, lors de l'événement, les intervenants ont également abordé de nombreux autres sujets connexes, tels que la solution de gestion complète ORIS Business Suite, conçue pour éliminer la dispersion des données au sein des entreprises ; les avancées majeures en matière de mise à l'échelle des robots grâce à la vision par ordinateur basée sur l'IA ; un modèle de transformation numérique articulé autour de 5 niveaux de maturité, allant d'une gestion manuelle à une transformation complète…

Texte et photos: Tân Dat/CVN