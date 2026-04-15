Le secteur bancaire renforce son bouclier contre la fraude

Dans le sillage de la Résolution 57 du Bureau politique sur les percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, le secteur financier et bancaire vietnamien accélère sa digitalisation, tout en renforçant ses dispositifs de sécurité afin de lutter contre des fraudes de plus en plus sophistiquées.

>> Fin des pseudonymes dans les services bancaires vietnamiens à partir du 1er avril

>> Paiements mobiles et par QR code en hausse, utilisation des distributeurs automatiques en baisse

>> Vietnam et Australie renforcent leur coopération dans le secteur de la fintech

Photo : VNA/CVN

Les premiers résultats sont significatifs : des centaines de millions de dossiers clients ont été assainis, près de 155 millions de profils ont fait l’objet d’une authentification biométrique et des millions de transactions à risque ont été détectées et signalées à temps. Ces avancées traduisent une volonté de renforcer non seulement la rapidité des services, mais aussi la transparence et la sécurité de l’ensemble du système.

Selon Lê Hoang Chinh Quang, directeur du département des technologies de l’information de la Banque d’État du Vietnam, le secteur a activement mis en œuvre les missions prévues dans le cadre du projet gouvernemental relatif au développement des applications de données démographiques et d’identification électronique. L’exploitation de la base de données nationale sur la population, du système d’identification électronique VNeID et des cartes d’identité à puce a permis d’améliorer la qualité des données clients et de garantir une identification plus fiable des usagers des services bancaires.

Les résultats illustrent l’ampleur de cette transformation. Les autorités compétentes ont procédé au nettoyage de plus de 154 millions de comptes et de 36 millions de dossiers clients, tandis que le Centre national d’information de crédit a vérifié près de 57 millions de profils, dont 44,5 millions ont été assainis. Au sein des établissements de crédit et des intermédiaires de paiement, près de 155 millions de dossiers ont été authentifiés biométriquement, contribuant à éliminer les comptes frauduleux et à renforcer la fiabilité des données.

Parallèlement, la digitalisation des services s’accélère. Des dizaines d’établissements ont déployé l’utilisation des cartes d’identité électroniques via des applications mobiles ou des dispositifs en agence, tandis que l’intégration du système VNeID progresse. Cette dynamique favorise l’émergence d’un écosystème bancaire numérique fondé sur des données standardisées et une identification sécurisée.

Les infrastructures numériques du secteur ont également été consolidées. Le système interbancaire de paiement électronique fonctionne de manière fluide et sécurisée, tandis que la plateforme nationale de compensation et de paiement électronique, opérée par Napas, continue d’élargir ses connexions avec d’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation et les transports, via le portail national des services publics.

Dans le même temps, le Vietnam a récemment achevé l’interconnexion des systèmes de paiement transfrontaliers par QR code avec plusieurs pays de la région, dont la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et la Chine, et poursuit son extension vers d’autres marchés. Aujourd’hui, la quasi-totalité des services bancaires de base est accessible en ligne, certains établissements enregistrant plus de 95% des transactions sur des canaux numériques.

Cependant, cette transformation rapide s’accompagne de défis croissants en matière de cybersécurité. Face à la montée des fraudes technologiques, les autorités ont renforcé le cadre réglementaire, imposant notamment l’authentification biométrique pour de nombreuses transactions en ligne et durcissant les sanctions contre les usages frauduleux des comptes bancaires.

La coopération interinstitutionnelle a également été intensifiée, en particulier avec le ministère de la Police, afin de croiser les données de population et les informations relatives aux abonnements téléphoniques, limitant ainsi les risques d’usurpation d’identité.

Un dispositif central dans cette stratégie est le système SIMO, dédié à la gestion, à la surveillance et à la prévention des risques de fraude dans les paiements. Cette plateforme permet aux institutions financières de partager en temps réel des informations sur les comptes suspects et de prendre des mesures immédiates, telles que le blocage des transactions ou le renforcement des contrôles d’identité.

Au 12 avril 2026, plus de 3,7 millions d’alertes avaient été émises via ce système, conduisant à la suspension ou à l’annulation de plus de 1,2 million de transactions, pour un montant total avoisinant 4.170 milliards de dôngs.

Ces résultats témoignent de la mise en place progressive d’une infrastructure numérique robuste dans le secteur bancaire. Néanmoins, les autorités soulignent que des efforts supplémentaires restent nécessaires, notamment en matière de cadre institutionnel, de modernisation des infrastructures et de développement des ressources humaines, afin d’accompagner durablement la transformation numérique et de garantir la sécurité du système financier national.

VNA/CVN