Hanoï : 100% des agences étatiques pilotées par l'IA d'ici fin 2026

Hanoï accélère sa transformation numérique : 100% des organes d'État utiliseront l'intelligence artificielle (IA) pour leur gestion d'ici fin 2026, avec tous les dossiers traités en ligne, une économie numérique à 22% du produit intérieur brut régional (GRDP) et une société ultra-connectée.

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Photo : CTV/CVN

Hanoï se fixe l'objectif que, d'ici la fin de l'année 2026, 100% des organes d'État appliquent l'IA dans leur direction et leur gestion, selon le plan de transformation numérique promulgué le 31 mars.

Les organes et unités relevant de l'administration de Hanoï utiliseront le système d'IA partagé de la ville une fois celui-ci achevé, à compter du 1er octobre. Cet objectif fait partie du pilier de l'administration numérique, dans le cadre de la transformation numérique de Hanoï qui comprend trois piliers : administration numérique, économie numérique et société numérique.

Économie numérique boostée

Outre l'objectif d'augmenter le taux d'application de l'IA, la capitale réduira d'au moins 50% les documents sollicitant des avis entre les organes d'État d'ici la fin de l'année 2026. 100% des dossiers de travail seront traités dans un environnement électronique, à l'exception des contenus relevant du secret d'État.

Le taux de réunions en ligne est également fixé à 60% du total des conférences et réunions. Les portails et sites d'information électronique des organes d'État doivent être publics, transparents, unifiés et disposer de canaux d'interaction avec les citoyens et les entreprises.

Dans le traitement des procédures administratives, Hanoï s'efforce d'atteindre un taux de réutilisation des données d'au moins 95%. Le taux de dossiers traités dans les délais ou avant les délais atteint au moins 98%, tandis que le taux de dossiers refusés ou nécessitant des compléments est inférieur à 5%.

Dans le pilier de l'économie numérique, Hanoï se fixe l'objectif que, d'ici la fin de l'année 2026, la part de la valeur ajoutée de l'économie numérique dans le GRDP atteigne au minimum 22%. La part de l'économie numérique dans chaque secteur et domaine atteint au moins 15%. La part du commerce électronique dans le chiffre d'affaires de la vente au détail dépasse 17% et maintient la position de leader national en matière d'Indice du commerce électronique (EBI). La part de l'économie des données représente au minimum 5% dans l'économie numérique.

Photo : VNA/CVN

Société numérique pour tous

Concernant la société numérique, l'administration de Hanoï définit également de nombreux objectifs spécifiques. Le taux de citoyens disposant d'une identité numérique atteint au minimum 95%, dont 90% au niveau 2. Le taux d'organisations, d'entreprises et de ménages commerçants disposant d'un compte d'identité numérique atteint au minimum 90%.

La ville vise à porter le taux de population adulte utilisant des smartphones à 95%. Plus de 95% de la population à partir de 15 ans disposent d'un compte de paiement bancaire. Au minimum 60% des adultes possèdent une signature numérique ou une signature électronique personnelle.

En matière d'utilisation des services numériques, Hanoï vise 80% de dossiers en ligne sur le total des dossiers reçus et traités pour les procédures administratives. Le taux de délivrance de résultats électroniques atteint 100%. Au minimum 90% des transactions de services publics et d'utilités publiques sont réalisées sans espèces. Le taux de population adulte utilisant des services de conseil santé en ligne ou de télémédecine atteint au minimum 45%.

Pour atteindre ces objectifs, Hanoï déploiera de manière synchrone de nombreuses solutions, dont la promulgation d'un cadre d'architecture numérique et d'architecture des données selon le principe API-first (une approche de développement logiciel où l'interface de programmation d'application - API), données partagées, plateformes partagées et sécurité par conception. Hanoï passera également en revue et mettra à jour les catalogues de données, y compris les données ouvertes et les données partagées.

Thuy Hà/CVN