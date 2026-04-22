Dak Lak lance le mouvement "Alphabétisation numérique populaire" 2026

La province de Dak Lak (Haut plateaux du Centre) a organisé, récemment, une cérémonie consacrée à la transformation numérique, marquée par trois temps forts : le lancement du mouvement "Alphabétisation numérique populaire" 2026, celui d’un concours en ligne sur les sciences et la transformation numérique, ainsi que l’inauguration du Centre de données provincial.

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Photo : NDEL/CVN

L’événement s’est tenu à la fois en présentiel et en ligne, avec une connexion établie avec 102 communes et quartiers, témoignant d’une mobilisation à l’échelle de toute la province.

Une mobilisation provinciale pour la transformation numérique

À cette occasion, Dô Huu Huy, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a officiellement lancé le mouvement "Alphabétisation numérique populaire" 2026, structuré autour de cinq objectifs principaux.

Le premier vise les adultes, avec l’ambition de garantir que 100% d’entre eux disposent de connaissances de base en transformation numérique et acquièrent des compétences essentielles. Il s’agit notamment de savoir utiliser des appareils intelligents, des plateformes et des services numériques, tout en assurant une utilisation sûre de l’environnement numérique.

Le deuxième objectif fixe à 80% la proportion d’adultes certifiés, via la plateforme VNeID, comme maîtrisant ces connaissances et compétences de base.

Le troisième concerne les travailleurs : 100% des employés des entreprises, coopératives et unions de coopératives devront posséder des compétences numériques et utiliser efficacement des outils intelligents dans leurs activités de production et commerciales, afin d’améliorer la productivité.

Le quatrième objectif s’adresse aux élèves. Dès le primaire, tous devront être formés aux compétences numériques, selon des contenus adaptés à chaque niveau. Ils devront être capables d’apprendre, de rechercher et de créer à l’aide de ces outils, tout en sachant identifier les risques et se protéger dans l’environnement numérique.

Enfin, le cinquième objectif concerne le secteur public : l’ensemble des cadres, fonctionnaires et agents devront maîtriser les outils de transformation numérique et utiliser efficacement les plateformes et services numériques dans leurs activités professionnelles.

Ce programme s’inscrit dans la continuité de la campagne intensive de 100 jours menée en 2025, qui a permis de renforcer les compétences numériques de la population, des organisations et des entreprises locales.

Infrastructures numériques et mise en œuvre concrète

Lors de la cérémonie, un concours en ligne a également été lancé sous forme de questionnaire portant sur les sciences, les technologies et la transformation numérique. Il vise à encourager les initiatives et solutions innovantes susceptibles de soutenir le processus de transformation numérique de la province.

Photo : NDEL/CVN

Autre moment clé : l’inauguration du Centre de données de Dak Lak, considéré comme le "cœur numérique" de la province. Cette infrastructure permettra d’exploiter des systèmes communs, d’assurer la connexion et le partage des données entre les services, secteurs et localités, tout en garantissant la sécurité de l’information et la cybersécurité.

Sa mise en service marque une étape importante dans la construction d’une administration, d’une économie, d’une société et d’une citoyenneté numériques. Elle contribuera à améliorer l’efficacité de la gestion publique, à renforcer la transparence et à optimiser les services destinés aux citoyens.

Dans son discours, Dô Huu Huy a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre concrète de ces initiatives, qui ne doivent pas rester symboliques. Il a appelé les services, secteurs et autorités locales à agir sans délai.

S’agissant du mouvement "Alphabétisation numérique populaire", chaque unité est tenue d’appliquer les objectifs de manière cohérente et à grande échelle. Les responsables devront piloter directement leur mise en œuvre, tandis que le Comité directeur provincial en assurera le suivi à l’aide de systèmes numériques. Les unités performantes seront valorisées, tandis que les retards seront signalés.

Concernant le concours en ligne, le Service provincial des sciences et des technologies est chargé de son organisation, en coordination avec les organismes concernés. Une communication large devra être déployée, notamment via les portails électroniques, les médias et les réunions locales. Les résultats de participation serviront de critère d’évaluation annuelle.

Pour le Centre de données, les services sont appelés à finaliser rapidement leurs bases de données sectorielles, tandis que le Service provincial des sciences et des technologies devra achever la base de données provinciale. L’ensemble des unités et des 102 communes devront assurer la connexion et la mise à jour régulière des données, la sécurité de l’information demeurant une priorité absolue.

Les données devront être complètes, fiables et actualisées, mais surtout exploitées de manière efficace, afin de créer une valeur concrète pour les citoyens, les entreprises et le développement socio-économique.

"Le développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique constitue une opportunité pour Dak Lak. Il permet de réduire les écarts et d’accélérer le développement. Une croissance à deux chiffres est un défi, mais avec une forte détermination collective, cet objectif est atteignable. Chaque initiative contribue à bâtir une province moderne, intelligente et prospère", a affirmé Dô Huu Huy.

Thu Huong/CVN