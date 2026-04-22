Résolution N°57

Construire un "bouclier numérique" pour les petites et moyennes entreprises

Les PME jouent un rôle central mais font face à de nombreux risques dans la transformation numérique. Renforcer la cybersécurité et un écosystème d’accompagnement est essentiel pour assurer un développement durable à l’ère numérique.

>> Cybersécurité au Vietnam : vers une gouvernance axée sur les résultats

>> Le Vietnam renforce les capacités de ses forces de protection de la cybersécurité

>> Cybersécurité : les PME vietnamiennes appelées à renforcer leurs capacités

Dans le processus de transformation numérique nationale, les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle clé : elles représentent 97% du nombre total d’entreprises, contribuent à environ 20% du PIB et génèrent 80% des emplois du secteur privé. Elles constituent ainsi une force essentielle pour maintenir le dynamisme et la stabilité de l’économie. La transformation numérique ne pourra être pleinement efficace que si ce secteur réussit sa mutation.

Photo : VNA/CVN

Afin d’accélérer ce processus, le gouvernement a adopté le 16 mars 2026 la décision N° 433/QĐ-TTg, approuvant le programme de transformation numérique des PME pour la période 2026-2030. L’objectif est de soutenir au moins 50. 000 entreprises, dont 300.000 adopteront des solutions technologiques numériques, des plateformes digitales et l’intelligence artificielle, tout en développant 200 entreprises modèles dans des secteurs clés. Cela confirme que la transformation numérique, associée à la cybersécurité, est devenue un facteur vital pour les entreprises.

Cependant, la majorité des PME rencontrent encore de nombreuses difficultés dans leur transition vers l’environnement numérique, en raison de ressources limitées, d’un manque de personnel qualifié en technologies et d’une faible expérience dans la gestion des risques. Parallèlement, les menaces cybernétiques deviennent de plus en plus sophistiquées : fraudes en ligne, fuites de données, attaques par logiciels malveillants ou usurpation d’identité. Ces incidents ne causent pas seulement des pertes techniques, mais affectent aussi directement la réputation et la survie des entreprises.

Un écosystème de soutien indispensable

Lors du Forum "Un avenir numérique sûr pour les PME" organisé à Hanoï, les experts ont souligné que la cybersécurité constitue une base indispensable de la transformation numérique. Sans un "bouclier" de protection efficace, les entreprises risquent de devenir le maillon faible de l’écosystème numérique, entraînant des répercussions sur les partenaires et l’ensemble de la chaîne de valeur.

Photo : VNA/CVN

Face à cette réalité, la mise en place d’un écosystème de soutien apparaît comme une nécessité urgente. L’État, les associations professionnelles, les organisations spécialisées et les entreprises technologiques doivent coopérer pour fournir des formations, des connaissances et des solutions adaptées, afin d’aider les PME à renforcer leurs capacités de prévention et de réaction. Des organisations telles que l’Association nationale de cybersécurité et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam jouent un rôle de passerelle important dans la diffusion des connaissances et l’accompagnement pratique.

Le lancement du programme "Agir pour un avenir numérique sûr pour les entreprises" lors du forum constitue une étape concrète pour renforcer la sensibilisation et l’action collective. Garantir la sécurité numérique des PME ne relève pas d’une responsabilité individuelle, mais d’un effort commun de l’ensemble de l’écosystème, permettant aux entreprises de réussir leur transformation numérique et de se développer durablement dans l’économie numérique.

Xuân Lôc/CVN