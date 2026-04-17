L'intelligence artificielle, moteur des sciences du langage

L'Université de langues et d'études internationales (ULIS) relevant de l'Université nationale de Hanoï, en collaboration avec l'Université d'Artois et l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco, France), organise les 16 et 17 avril un colloque international intitulé "L'intelligence artificielle : levier pour l'analyse linguistique et la didactique des langues étrangères".

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Le colloque a réuni de nombreux experts et chercheurs de renom afin d’examiner les transformations profondes induites par l’intelligence artificielle, notamment l’IA générative, dans le domaine des sciences du langage.

Fruit d’une coopération académique étroite entre les trois institutions engagées pour l'innovation linguistique et pédagogique, le colloque bénéficie du soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de l’ambassade de France au Vietnam ainsi que de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Il a accueilli des chercheurs venus du Vietnam, de France, du Maroc, de Roumanie, de République de Corée et de Chine, avec la participation de centres de recherche tels que le Centre de recherche en informatique de Lens (CRIL), Grammatica et le Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO).

L'IA redéfinit l'enseignement des langues

"L’essor de l’intelligence artificielle impose une redéfinition du rôle de l’enseignant face à l’émergence d’outils comme NotebookLM ou ChatGPT", a déclaré Lâm Quang Dông, vice-recteur de l'ULIS. Selon lui, ces technologies influencent non seulement les pratiques pédagogiques, mais aussi la professionnalisation des étudiants dans des domaines variés tels que le tourisme, la santé ou le droit.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, l’ULIS s’engage dans une modernisation articulée autour de deux axes majeurs : l’intégration de l’intelligence artificielle dans la formation et la recherche, et l’accélération de l’internationalisation des activités académiques. "Nous sommes convaincus que l'excellence académique de demain doit se construire par le partage des savoirs, par la mise en œuvre des expertises à l’échelle internationale afin de répondre aux défis technologiques contemporains", a-t-il souligné.

Les experts estiment que l’intelligence artificielle constitue une révolution comparable à celle d’Internet, offrant des capacités inédites d’analyse de corpus linguistiques, de personnalisation de l’apprentissage et de renouvellement des pratiques pédagogiques. Ils rappellent toutefois que l’IA ne remplace pas l’enseignant, mais enrichit son rôle et élargit son champ d’action.

De son côté, Éric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam, a indiqué que la France fait de l’intelligence artificielle un axe prioritaire de sa politique scientifique, éducative et culturelle. Il a souligné que de nombreux projets de coopération sont actuellement menés au Vietnam dans les domaines du numérique, de la formation des enseignants et de la recherche en linguistique.

Il a souligné : "Ce colloque constitue un espace de réflexion et de co-construction où chercheurs, enseignants et étudiants pourront partager leurs expériences, confronter leurs approches et imaginer ensemble les évolutions à venir. Les résultats concrets de vos réflexions nous intéressent beaucoup car ils nourriront nos propres analyses et sont susceptibles de nous aider à définir nos stratégies pour les années à venir. Nous comptons sur vous, sur la communauté éducative vietnamienne et sur le développement des partenariats universitaires entre le Vietnam et la France".

Vers une nouvelle ère de la linguistique

Les travaux du colloque ont abordé l'intelligence artificielle à travers plusieurs axes transversaux. Les sessions ont porté sur la redéfinition du rôle de l'enseignant face à l'émergence d'outils tels que NotebookLM et ChatGPT. Les chercheurs ont analysé l'usage de l'IA comme support pédagogique, notamment pour le développement de la compétence modale et des compétences en écriture créative. Les communications ont approfondi l'application des algorithmes à l'étude des marqueurs modaux et des structures contrastives français-vietnamien. Des recherches pionnières sur le traitement automatique des signaux acoustiques pour l'analyse des tons glottalisés en vietnamien y ont également été présentées. Les interventions ont souligné le rôle de l'IA comme outil d'aide à l'évaluation et au pronostic de l'apprentissage. Les experts ont analysé comment ces outils remodèlent les parcours de formation spécialisée dans des secteurs essentiels tels que le tourisme, la santé, le droit et la sécurité.

D’après Nicolas Maïnetti, directeur régional de l'AUF - Asie-Pacifique, le développement d’une communauté de recherche francophone en intelligence artificielle est essentiel pour promouvoir la diversité des approches scientifiques et la souveraineté numérique des pays du Sud. L'AUF appelle à renforcer les investissements dans la formation, les programmes adaptés aux contextes locaux et la gouvernance éthique de l’IA.

Le colloque a également abordé le cadre éthique nécessaire dans l'enseignement et la communication universitaire, ainsi que l'impact de l'IA sur la sémiotique culturelle et l'efficacité communicationnelle.

Tout au long de ces deux journées, l'objectif du colloque était de promouvoir une technologie qui accompagne et sert l'intelligence humaine, contribuant ainsi à élargir les capacités d'analyse et de transmission des savoirs linguistiques.

Texte et photos : Quê Anh/CVN