Efforts pour garantir un accès financier inclusif et équitable

>> Pour la création du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville

>> Centres financiers : le Vietnam souhaite s'inspirer de l'expérience du Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, qui préside également le Comité directeur national sur l’inclusion financière, a souligné l’importance de cette stratégie pour le développement socio-économique du pays, affirmant qu’elle permet aux particuliers et aux entreprises d’accéder aux ressources et services financiers essentiels au développement, à l’amélioration du niveau de vie de la population et à la promotion de l’épargne et de l’investissement.

La stratégie contribue à apporter des avantages significatifs à la société et à l’économie, notamment en favorisant la croissance économique, en réduisant les inégalités, en garantissant la stabilité financière et en promouvant le développement durable, contribuant ainsi de manière significative à l’avancement des politiques du Parti et de l’État en matière de progrès social et d’équité.

Il a félicité le Comité directeur national sur l’inclusion financière, les ministères, les secteurs, les localités et les agences concernées pour la mise en œuvre active des cinq groupes de travail clés de la stratégie visant à améliorer l’accès des particuliers et des entreprises au financement, en particulier les efforts visant à garantir un accès financier équitable aux groupes défavorisés et vulnérables, ainsi qu’à ceux des zones reculées, dans un contexte de fluctuations économiques et financières mondiales, de catastrophes naturelles et de pandémies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné les défis existants à relever, notamment l’expansion des services financiers dans les zones rurales, reculées et défavorisées ; et l’amélioration du cadre juridique pour faciliter le développement de produits et services financiers modernes, pratiques et sûrs.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’améliorer encore les infrastructures financières et de promouvoir les connexions entre elles afin de créer un écosystème cohérent pour la fourniture de produits et services financiers dans tous les secteurs économiques ; de renforcer les solutions pour garantir la sûreté et la sécurité de l’information ; Il a également appelé à renforcer les efforts de communication et d’éducation afin de sensibiliser le public à la compréhension et aux compétences pratiques en matière de finances.

Il a appelé à affiner davantage le cadre juridique afin de garantir un environnement transparent et équitable ; à gérer, promouvoir et contrôler rigoureusement les services dans l’environnement numérique ; à développer des infrastructures financières et informatiques synchronisées, complètes et inclusives dans tout le pays, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires ; et à promouvoir fortement les paiements sans espèces en mettant en œuvre des feuilles de route et des stratégies adaptées à chaque région, secteur et entité.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté tous les secteurs et les parties prenantes concernées à faire preuve d’une grande détermination et d’efforts soutenus, et à prendre des mesures décisives pour garantir la pleine réalisation de chaque tâche. Il a également appelé à une étroite collaboration et à un soutien mutuel entre les ministères, les secteurs et les localités dans ce travail, ainsi qu’à l’allocation des ressources nécessaires à la stratégie.

L’inclusion financière doit être mise en œuvre via les plateformes numériques et la fintech. Les technologies telles que la blockchain, l’intelligence artificielle et le big data jouent un rôle crucial dans la création de nouveaux produits et services financiers, la simplification des processus, la réduction des coûts, l’élargissement de l’accès et l’amélioration de la qualité des services, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a déclaré qu’il fallait également veiller à mobiliser les ressources et le soutien nationaux et internationaux, à tirer parti de l’expérience d’autres pays et à s’intégrer activement et à participer activement aux cadres de coopération internationale pour l’inclusion financière afin de renforcer la capacité à mettre en œuvre des initiatives innovantes, à adopter les bonnes pratiques et à soutenir la mise en œuvre de la stratégie.

Selon le Comité directeur national sur l’inclusion financière, après cinq ans de mise en œuvre, les objectifs et les solutions de la stratégie ont été activement mis en œuvre. Le cadre juridique a été continuellement amélioré, avec la publication de huit lois, onze décrets et dix décisions. Les prestataires de services financiers et les canaux de distribution se sont développés de manière significative, avec plus de 15 agences bancaires ou bureaux de transaction pour 100.000 habitants et plus de 32% des communes et villes équipées de points de services financiers.

Les produits et services financiers de base destinés aux principaux bénéficiaires de l’inclusion financière ont été considérablement améliorés. La valeur des transactions de paiement électronique a augmenté de plus de 34%, de nombreux lieux publics ayant atteint 100% de paiements en ligne et électroniques. Par ailleurs, l’infrastructure financière a continué de s’améliorer, avec une efficacité accrue des systèmes informatiques et de la gestion des données clients.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu qu’avec des efforts considérables, une forte détermination, une innovation proactive et une étroite coordination entre les ministères, les secteurs, les localités et les agences concernées, la Stratégie nationale d’inclusion financière continuera d’être mise en œuvre efficacement dans les années à venir.

VNA/CVN