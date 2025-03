Le marché vietnamien de la mode devrait peser 3,5 milliards de dollars

Le marché vietnamien de la mode atteindrait une valeur de 3,5 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de 9-10%, selon un récent rapport de FiinGroup - premier fournisseur de services intégrés du Vietnam pour les données financières, les informations économiques et d'autres services haut de gamme.

Selon ce rapport, les marques de mode internationales telles que Zara et H&M continuent de maintenir leurs positions de leader en termes de chiffre d'affaires par magasin et de rentabilité des ventes. Cela montre le fort attrait des marques mondiales auprès des consommateurs vietnamiens, en particulier les jeunes et la classe moyenne.

Grâce à une stratégie de positionnement efficiente, ces marques ont exploité au mieux leurs atouts en matière de conception, de branding et de campagnes de marketing pour attirer les clients.

FiinGroup estime également que la politique menée par le gouvernement sur la transformation du Vietnam en un centre du textile-habillement mondial a contribué pour une part importante à l’attraction des investissements étrangers, ce qui a permis au Vietnam de se classer parmi les trois premiers exportateurs mondiaux en la matière.

Les "grands noms mondiaux" comme Zara, H&M, Uniqlo et Gucci étendent progressivement leur présence sur ce marché.

L’entreprise suédoise Syre, une filiale du groupe H&M, et la société Vargas Technology ont récemment exprimé leur intention de développer un complexe de production et de recyclage de fibres de polyester sur une superficie de 10 hectares à Binh Dinh, avec un capital d’investissement allant de 700 millions à 1 milliard de dollars.

Les marques nationales, quant à elles, ont accéléré l’expansion de leur réseau de magasins pour attirer davantage de clients nationaux. Cela reflète un changement dans les tendances de consommation, car les Vietnamiens s'intéressent de plus en plus aux produits de mode nationaux en raison de leur variété de modèles, de leurs prix raisonnables.

Cependant, les marques nationales sont toujours confrontées à une concurrence féroce de la part des marques internationales dotées de riches expériences.

Selon Lê Xuân Dông, expert de FiinGroup, la tendance haussière à la numérisation, y compris le fort développement du commerce électronique, des plateformes électroniques et des marchés électroniques, devient la principale force motrice du marché.

Stimuler les ventes en ligne, en combinant des technologies telles que l’IA et le Big Data pour personnaliser l’expérience d’achat, aidera les entreprises à mieux appréhender la demande du marché.

En outre, la mise en œuvre des stratégies de marketing numérique, l’utilisation de KOL (influenceurs) et les ventes en ligne continueront d’être des tendances importantes dans le futur.

Selon FiinGroup, avec une forte croissance, le marché de la mode du Vietnam ouvre de nombreuses opportunités pour les marques nationales et internationales.

Les entreprises doivent disposer d’une stratégie adaptée pour tirer parti de ce potentiel, qu’il s’agisse d’élargir le marché, d’optimiser les frais ou de promouvoir la numérisation.

Si cela est bien fait, l’industrie de la mode vietnamienne pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars en 2025, et continuer à maintenir sa dynamique de croissance dans les années suivantes.

