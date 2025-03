Réouverture du bureau permanent du Financial Times au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors d'une cérémonie tenue mercredi 12 mars à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a remis la licence à Anantha Lakshmi, représentante en chef du bureau permanent du Financial Times au Vietnam.

Lê Thi Thu Hang a salué les contributions passées du Financial Times dans la promotion de l'image du Vietnam auprès du Royaume-Uni et du monde.

Elle s'est déclarée convaincue qu'avec son professionnalisme et son prestige, le Financial Times continuerait à jouer un rôle actif, contribuant à consolider les relations d'amitié et de coopération bilatérales entre le Vietnam et le Royaume-Uni, ainsi qu'à promouvoir l'image du Vietnam dans le monde.

Elle a également affirmé que les organes du ministère des Affaires étrangères étaient prêtes à soutenir le Financial Times, aux côtés de l'ambassade du Royaume-Uni, afin de renforcer le partenariat stratégique entre les deux nations.

Pour sa part, Anantha Lakshmi a souligné que le Financial Times suit l'évolution économique du Vietnam depuis de nombreuses années. La décision de rouvrir un bureau de représentation témoigne de l'importance croissante du Vietnam sur la scène mondiale.

Elle a également noté qu'en raison de l'instabilité macroéconomique et des tensions géopolitiques croissantes, de nombreux pays cherchent à diversifier leurs liens économiques en investissant au Vietnam. C'est donc un moment important pour partager l'histoire du Vietnam avec les lecteurs du journal à travers le monde.

Le Financial Times, l'un des journaux les plus prestigieux du Royaume-Uni et du monde, est spécialisé dans la finance et le commerce. Il a été présent au Vietnam à plusieurs périodes, notamment entre 1995 et 2000, puis de 2010 à 2022. Ainsi, le Vietnam compte à ce jours 30 bureaux de représentation de presse étrangers.

VNA/CVN