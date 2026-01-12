Hô Chi Minh-Ville : bilan des initiatives environnementales en 2025

L’Association pour la conservation de la nature et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville (HANE) a officiellement publié, le 11 janvier, la liste des dix programmes les plus marquants de l’année 2025 en faveur de la transition verte et du développement durable.

Photo : HANE/CVN

Au cœur de cette sélection figure le projet "Un million d’arbres pour les mers et les îles de la Patrie, pour un Vietnam vert". Lancé en 2024 et intensifié en 2025, ce programme a permis la plantation de dizaines de milliers d’arbres dans les zones frontalières et au sein des bases navales (Régions 2 et 4).

Afin d’en garantir la durabilité, une pépinière dédiée a été mise en place, avec pour objectif de fournir 250.000 plants d’ici à 2029 en vue du reboisement des zones côtières et militaires.

L’année 2025 a également été marquée par la mise en œuvre de plusieurs initiatives transversales. Le programme "Stand vert" a tenu sa 13ᵉ édition, contribuant à accompagner les entreprises dans leur transition vers l’économie circulaire et le respect des critères ESG. Par ailleurs, des modèles de compostage des déchets organiques ont été déployés dans des zones résidentielles ainsi que dans des casernes navales, permettant de transformer les déchets en ressources utiles.

Selon HANE, le succès du programme "Un million d’arbres pour les mers et les îles du Vietnam, pour un Vietnam vert" ne se mesure pas uniquement au nombre d’arbres plantés, mais surtout à l’évolution de la conscience collective en matière de protection de l’environnement et de souveraineté maritime.

C’est sur cette base que l’association entend poursuivre, dans les années à venir, la mise en œuvre d’initiatives vertes, contribuant ainsi à l’édification d’un Vietnam vert et durable.

VNA/CVN