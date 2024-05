Hô Chi Minh-Ville

Diverses activités au 20e Festival des fruits du Sud 2024

La zone touristique et culturelle Suôi Tiên, en collaboration avec l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), le Service municipal du tourisme, celui de l'agriculture et du développement rural, le conseil d'administration du parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire de la ville de Thu Duc, a tenu une conférence de presse mardi 21 mai à la mégapole du Sud pour présenter le 20 e Festival des fruits du Sud - 2024.

Placé sous le thème "Un joyeux processus des agriculteurs", le festival s'ouvrira officiellement le 1er juin prochain et se déroulera jusqu'au 31 août 2024 dans la zone touristique et culturelle Suôi Tiên. Il s'agit de l'une des principales activités dans le cadre du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024. En tant qu'un des événements touristiques annuels de cette localité, le festival vise à présenter aux visiteurs ses caractéristiques uniques et sa variété de fruits tropicaux, et à honorer les réalisations des travailleurs agricoles.

S'exprimant lors de la conférence de presse, la directrice générale adjointe de la zone touristique et culturelle Suôi Tiên, Bùi Thi Tô Trinh, a souligné que le festival de cette année poursuit son chemin dans l'objectif de créer un événement symbolique du Vietnam qui compte au niveau régional et mondial. C’est un produit touristique unique et distinct, qui promeut le tourisme vietnamien auprès des touristes nationaux et étrangers, en particulier pendant la haute saison touristique estivale.

La directrice générale adjointe, Bùi Thi Tô Trinh, a ajouté que l'événement d'ouverture du Festival des fruits du Sud (1er juin prochain) réunira la participation des Associations d'amitié suivantes : Vietnam - ASEAN, Vietnam - Inde, Vietnam - Indonésie, Vietnam - Cambodge... à travers des programmes artistiques uniques d’échanges culturels entre les pays participants. Toutes ces activités renforceront l'internationalisation et la coopération entre les nations et le Vietnam en général, et avec Hô Chi Minh-Ville en particulier.

"Le point culminant du festival de cette année est une série de nouvelles activités appelant à l'esprit de solidarité et à s'unir pour protéger et agir pour un environnement vert - propre - sain telles que : la promotion et l'introduction des produits OCOP (À chaque commune, son produit), la présentation de la collection des produits verts, le concours de la campagne des unités vertes (Green Unity Campaign), l'exposition de modèles agricoles de haute technologie, celle de tourisme agricole vert de Suối Tiên Farm et l'inauguration du Jardin de l'amitié (Friendship Garden)", a souligné la directrice générale adjointe Bùi Thi Tô Trinh.

Diverses activités intéressantes

Selon le comité d'organisation, le festival de cette année comprend de nombreuses activités nouvelles pour les visiteurs, dont 11 activités principales telles que le marché de fruits spécialisés, le concours d'art à base de fruits, la cérémonie du 27e anniversaire de la création du festival, le concours de la campagne des unités vertes (Green Unity Campaign), l'exposition de modèles agricoles de haute technologie, la présentation de la collection de produits verts, le modèle de tourisme agricole vert de Suối Tiên Farm, la cérémonie d'inauguration du Jardin de l'amitié, la rue gastronomique et culturelle des trois régions Nord - Centre - Sud, la collection de fruits uniques et rares, le défilé "Suôi Tiên Farm - son intégration internationale" et de nombreux programmes artistiques spéciaux.

Comme chaque année, le marché aux fruits spécialisés est l'une des activités les plus importantes du Festival des fruits du Sud. Cette année, il rassemble des centaines de fruits de la région tropicale à des prix préférentiels. Outre la pêche de Sa Pa, les fruits de la passion de Dak Lak, la mangue de Hoà Lộc, le mangoustan de Lai Thiêu, la pastèque de Long An, le longane de Trà Vinh… le marché de cette année présentera de nombreux produits OCOP d'autres localités à travers le pays, ainsi que de nouveaux et rares fruits cultivés avec succès à Suối Tiên Farm comme la figue des États-Unis, la prune de Tam Hoa, la goyave de Taïwan (Chine) et la noix de coco siamoise. Le marché des fruits spécialisés offre non seulement aux visiteurs la possibilité de déguster des spécialités agricoles vietnamiennes, mais crée également des opportunités pour les agriculteurs de partager leurs expériences de production et de promouvoir leurs produits.

Placée sous le thème "Une bonne idée, un monde vert", la Green Unity Campaign 2024 a eu lieu pour la première fois à la zone touristique et culturelle Suôi Tiên. Il s'agit d'une nouvelle activité dans le cadre du Festival des fruits du Sud 2024. Le concours répond à la Journée internationale de l'environnement, transmettant le message de se donner la main pour protéger l’environnement, en visant un mode de vie plus vert et plus durable. Les inscriptions au concours doivent répondre à l'une des cinq exigences suivantes : recyclage et application, énergie verte et économie d'énergie, produits respectueux de l'environnement aquatique et aérien, produits de communication et d'éducation sur la protection de l'environnement, et produits verts et écologiques.

En outre, Suôi Tiên Farm, modèle de tourisme agricole vert au cœur de Hô Chi Minh-Ville avec un investissement total de plus de 100 milliards de dôngs (sur une superficie de plus de 5 ha), est également l'un des points forts de cet événement cette année. Suôi Tiên Farm présente cinq éléments uniques tels que la culture utilisant la technologie de haute technologie japonaise et des méthodes biologiques pour produire des produits selon les normes VietGAP, l'application de serres de haute technologie d’Israël, l'application du système d'irrigation goutte à goutte de haute technologie d'Israël, le modèle d'expérience de cueillette et de dégustation de fruits sur place, et plus de 30 variétés d'arbres originaires de pays du monde entier (la grenade rouge d'Inde, la figue des États-Unis, la cerise du Brésil, les raisins roses du Japon, le kaki chocolat d'Indonésie, la pomme étoilée de Taïwan (Chine), le raisin noir de France...). En 2023, Suôi Tiên Farm a reçu un certificat de record du Guinness Vietnam Records : "Suôi Tiên Farm - une ferme vietnamienne dans une zone touristique qui plante des arbres fruitiers originaires du monde entier ".

La cérémonie d'inauguration du Jardin de l'Amitié (Friendship Garden) sera organisée en juin prochain, visant à concrétiser la coopération entre la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên et HUFO, un des co-organisateurs du Festival des fruits 2024, avec la présence de 27 consulats d'autres pays à Hô Chi Minh-Ville. À l'occasion du 35e anniversaire de la fondation de HUFO, ces deux unités organiseront également un festival d'échanges culturels et artistiques avec la participation de l'Association d'amitié du Vietnam avec d'autres pays.

Selon le directeur général adjoint de la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên, Huynh Dông Tuân, la coopération avec HUFO dans l'organisation du Festival des fruits du Sud ces dernières années a contribué à internationaliser l'événement et à augmenter le nombre de visiteurs internationaux. Plus précisément, chaque année, le nombre de visiteurs internationaux représente environ 20 % du nombre total de visiteurs de Suôi Tiên. Cependant, depuis la signature d'un accord de coopération avec HUFO pour organiser cet événement, le nombre de visiteurs internationaux a doublé, la plupart provenant d'Indonésie, de Russie, des États-Unis et d'Inde.

De nombreuses promotions

Selon un représentant de la zone touristique et culturelle de Suôi Tiên, de nombreux programmes promotionnels seront lancés à cette occasion pour les visiteurs. Plus précisément, à l'occasion de la Journée internationale des enfants (1er juin), l'entrée sera gratuite pour les enfants mesurant entre 1 m et 1,4 m accompagnés de leurs parents. Du 2 juin au 31 août, une réduction de 50% sur les billets d'entrée sera accordée aux élèves ayant obtenu d'excellents résultats pour l'année scolaire 2023-2024, ainsi qu'un coupon de réduction de 10% sur les repas au restaurant Phô Lâu.

Pour célébrer la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), le prix du combo de billets pour adultes sera réduit de 210.000 dôngs à 150.000 dôngs, et pour les enfants, de 110.000 dôngs à 90.000 dôngs.

De plus, du 1er juin au 31 août, les clients réservant 20 billets ou plus recevront deux billets gratuits pour la mer artificielle de Tiên Dông (d'une valeur de 90.000 dôngs par billet). Pour cette période, Suôi Tiên offrira des billets d'entrée pour le jeu de train aux visiteurs né en juillet et en août.

Texte et photos : Tân Dat/CVN