Hô Chi Minh-Ville offre la gratuité des bus aux usagers de portefeuilles électroniques

Le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville a annoncé mercredi 4 février que les usagers pourront voyager gratuitement en bus tous les vendredis de l’année 2026 en payant avec un portefeuille électronique.

Photo : VNA/CVN

Cette initiative, baptisée "Vendredis sans espèces - Bus gratuits", sera en vigueur de février à décembre 2026. Les usagers utilisant un portefeuille électronique bénéficieront d’une gratuité totale des trajets, dans la limite de quatre trajets par personne et par jour. Les plateformes de paiement compatibles incluent VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay et ZaloPay.

La gratuité des bus sera maintenue lors des principales fêtes nationales, notamment la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), la Fête du Travail (1er mai), la Fête nationale (2 septembre), les vacances du Nouvel An, ainsi que d’autres événements sociopolitiques importants en 2026.

Le Centre de gestion des transports publics a indiqué que ce programme vise à repositionner le bus comme un moyen de transport à part entière, et non plus seulement comme un mode de transport de base.

Il ambitionne de promouvoir une mobilité intelligente, pratique et écologique pour les citadins. Il devrait également encourager l’adoption des paiements sans espèces, améliorer la qualité du service et souligner la modernisation en cours du réseau de transports publics de la ville.

VNA/CVN