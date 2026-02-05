Foire du Printemps 2026 : Hanoï met en service six nouvelles lignes de bus

Du 2 au 8 février, Hanoï mettra en service six lignes de bus supplémentaires afin de faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs se rendant à la Foire du Printemps 2026 au Centre des expositions du Vietnam, dans la commune de Dông Anh, selon le Service municipal de la Construction.

Le dispositif sur six lignes de bus supplémentaires, mis en œuvre par le Centre de gestion et d’opérations du trafic de Hanoï, comprend deux lignes existantes (n° 43 et E10) et quatre nouvelles lignes, soit un total de 34 bus effectuant 362 trajets par jour.

Ces lignes desservent le Centre des expositions du Vietnam dans quatre directions : depuis le centre-ville et les zones est, ouest, sud et nord de Hanoï. Depuis le centre-ville, les bus partiront de Kim Ma - Hào Nam (ligne 43) et du quartier de Times City (ligne E08TC). Depuis l’est de la ville, les bus partiront du quartier d’Ocean Park (ligne E10).

À l'ouest, les bus partiront de la gare routière de Yên Nghia (ligne 02TC) et de la zone urbaine de Smart City (ligne E09TC). Au sud, le départ se fera de la gare routière de Giap Bat (ligne 32TC), tandis qu'au nord, ce sera l'aéroport international de Nôi Bài (ligne E10).

La Foire du Printemps 2026 se tiendra du 2 au 13 février au VEC de la commune de Dông Anh à Hanoï, et sera ouverte tous les jours de 09h00 à 21h00.

