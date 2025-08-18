Vacances de la Fête nationale

Hanoï va ajouter 1.000 bus pour répondre à l'augmentation du trafic

La Société par actions de gare routière de Hanoï prévoit d'ajouter 1.000 bus pour répondre au mieux à la demande de transport public pendant les vacances de la Fête nationale, du 30 août au 2 septembre, selon son directeur, Pham Manh Hung.

La fréquentation des transports en commun et des véhicules devrait augmenter fortement entre le 28 août après-midi et le 30 août.

Le pic de trafic sortant est prévu les 1er et 2 septembre. Les statistiques de la gare routière de Giap Bat indiquent un pic de fréquentation d'environ 30.000 passagers par jour, soit une hausse de 350% par rapport aux jours habituels, avec 850 à 900 trajets quotidiens.

Pham Manh Hung a déclaré que pour améliorer les services, sa société avait sollicité le soutien du Service de la police de Hanoï et du Service municipal de la construction pour la gestion du trafic, afin de garantir la sécurité, l'ordre et la sûreté routière pendant ces quatre jours de vacances.

Dans le même temps, les agences fourniront des conseils et des mises à jour sur la réglementation du trafic dans les gares routières afin de résoudre rapidement tout problème survenant dans les opérations de transport.

