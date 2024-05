Diverses activités attendues lors du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024

Le deuxième Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 aura lieu du 31 mai au 9 juin, au quai Nhà Rông-Khanh Hôi, au port de croisière de Saigon et dans d’autres lieux touristiques, avec un large éventail des activités culturelles, culinaires et de divertissement.

Le festival vise à renforcer des valeurs touristiques, économiques, culturelles et éducatives, en attirant les touristes nationaux et étrangers. Il vise également l'objectif de développement durable, contribuant à positionner et à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville en tant que cité fluviale riche en identité culturelle.

Se déroulant pendant dix jours, le festival de cette année s'étendra en termes d'ampleur et de durée avec une série d'activités culturelles, artistiques, sportives, gastronomiques, commerciales et de promotion du tourisme.

La société par actions de média touristique Viêt propose de nombreux produits touristiques avec des itinéraires attrayants, applicables aux touristes séjournant à Hô Chi Minh-Ville. Elle lance également des circuits urbains imprégnés de caractéristiques culturelles et historiques locales, reliant les destinations touristiques par des voies navigables urbaines.

Placé sous le thème "Un joyeux processus des agriculteurs", le 20e Festival de fruits du Nam Bô s'ouvrira officiellement le 1er juin et se déroulera jusqu'au 31 août 2024 dans la zone touristique et culturelle Suôi Tiên. Il s'agit de l'une des principales activités dans le cadre du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024. Le festival vise à présenter aux visiteurs ses caractéristiques uniques du Nam Bô et ses fruits tropicaux et à honorer les réalisations des agriculteurs.

"Le point culminant du Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2024 de cette année est une série de nouvelles activités appelant à l'esprit de solidarité et à s'unir pour protéger et agir pour un environnement vert - propre - sain telles que la promotion et l'introduction des produits OCOP (À chaque commune, son produit), la présentation de la collection des produits verts, le concours de la campagne des unités vertes (Green Unity Campaign), l'exposition de modèles agricoles de haute technologie, celle de tourisme agricole vert de Suối Tiên Farm et l'inauguration du Jardin de l'amitié (Friendship Garden)", a souligné la directrice générale adjointe de la zone touristique et culturelle Suôi Tiên, Bùi Thi Tô Trinh.

En outre, le Comité populaire de l’arrondissement N°8 organisera la Semaine des fruits de "Trên bên duoi thuyên" (Succession d’embarcations au port) du 4 au 10 juin, des programmes de promotion du tourisme fluvial et de coopération régionale avec des villes et provinces.

Selon le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, lors du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2023, l'occupation des chambres a connu une augmentation de 20% par rapport à la normale. Les bateaux-restaurants ont atteint une capacité de 100%, entraînant une hausse des revenus de 23%.

Les agences de voyages ont également enregistré une croissance de 15% pour les circuits fluviaux, tandis que le nombre de passagers sur la voie navigable urbaine a augmenté de 50%. Pendant les trois jours du festival, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 100.000 visiteurs nationaux et 54.000 visiteurs internationaux.

