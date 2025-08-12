Hô Chi Minh-Ville : la 20ᵉ conférence annuelle de l'Asia Cruise Services Network

La SARL de voyages et de services Saigontourist (Saigontourist Travel), filiale de la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist Group), a organisé la 20ᵉ conférence annuelle de l’Asia Cruise Services Network (ACSN), les 11 et 12 août, à Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit de la deuxième édition de cette conférence organisée au Vietnam, réunissant des agences de voyages provenant de 13 pays et territoires, parmi lesquels les Maldives, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, Brunei, la Malaisie, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar et la Chine.

La conférence portait sur les solutions de coopération, l’actualisation des tendances du tourisme de croisière et la promotion des destinations. Saigontourist Travel est le seul représentant du Vietnam à y participer, organiser et sponsoriser l’événement.

Stratégie marketing internationale de Saigontourist

Cet événement s’inscrit dans la stratégie marketing internationale de Saigontourist Travel, visant notamment à attirer les croisiéristes et les passagers de croisières fluviales. Depuis 2022, l’entreprise participe régulièrement à des salons majeurs du tourisme de croisière tels que Seatrade Cruise Global (États-Unis) et Seatrade Cruise Med (Espagne).

Nguyên Thành Luu, directeur général de Saigontourist Travel, a déclaré: " Le tourisme de croisière au Vietnam connaît une reprise encourageante. Grâce à une promotion proactive lors d’événements internationaux et à l’organisation de conférences comme l’ACSN, le Vietnam se positionne désormais comme une escale incontournable à long terme pour les compagnies maritimes, jusqu’en 2030. Au-delà de l’accueil des touristes internationaux, nous agissons également en tant qu’agent maritime pour de nombreuses grandes compagnies desservant le Vietnam".

D’août 2025 à avril 2026, Saigontourist Travel prévoit d’accueillir 151 croisières fluviales internationales, avec plus de 6.000 passagers venus d’Europe, d’Amérique et d’Australie.

