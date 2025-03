Net Zéro : le Vietnam s’engage avec force dans la lutte contre le changement climatique

Il ne reste que 25 ans au Vietnam pour atteindre le Net Zéro. Le temps presse, et chaque action compte dans cette course mondiale pour un avenir durable.

Le Vietnam s’est engagé avec détermination dans la lutte contre le changement climatique, en se fixant l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cet engagement s’est traduit par des programmes concrets, des stratégies et des projets. Cependant, l’ampleur du défi et les réalités du terrain exigent une mobilisation encore plus forte.

Atteindre le Net Zero est un projet de société qui nécessite l’implication de tous. Malheureusement, malgré les avantages évidents de cette transition, une partie de la population et des entreprises manque encore d’informations sur le Net Zero et les moyens d’y parvenir.

Bien que la sensibilisation à l’entreprise durable et à la réduction des émissions progresse, la transition reste timide chez les petites et moyennes entreprises ainsi que les exploitations individuelles, qui constituent pourtant l’épine dorsale de l’économie locale.

De plus, nombreux sont ceux qui ne saisissent pas pleinement l’importance du Net Zero, les mécanismes de contrôle des émissions ou le marché des crédits carbone.

Certains y voient encore un simple enjeu environnemental, alors qu’il s’agit d’un défi global qui touche l’économie, l’industrie, les transports, l’énergie et la finance.

Nos gestes quotidiens, comme l’utilisation du charbon pour cuisiner, l’incinération des déchets, le gaspillage énergétique ou l’usage excessif des voitures, contribuent directement aux émissions nationales.

Ce n’est pas un manque de volonté, mais plutôt un manque d’information et de conscience de notre responsabilité collective et des bénéfices de la réduction des émissions.

Les experts soulignent l’importance d’une mobilisation à tous les niveaux, du gouvernement central aux citoyens, pour que le Net Zero devienne une réalité tangible et non un simple slogan. Cela passe par une volonté politique forte et la mise en place de mécanismes opérationnels efficaces.

La sensibilisation et l’éducation au Net Zero doivent rester une priorité. On ne peut exiger des changements sans expliquer clairement les enjeux et l’importance de l’engagement de chacun.

Les autorités doivent donc développer des campagnes de communication innovantes et adaptées aux réalités locales, pour aider les citoyens, les entreprises et les collectivités à comprendre le changement climatique et leur rôle dans la transition.

Actuellement, le suivi des émissions au Vietnam se concentre sur certains secteurs clés, sans système de mesure précis à l’échelle locale. Une cartographie détaillée des émissions permettrait à chaque province d’identifier ses leviers d’action et d’ajuster ses efforts.

Chaque région a ses spécificités socio-économiques. Il est donc crucial d’adopter des feuilles de route adaptées à chaque contexte local, avec un suivi rigoureux des progrès.

Il ne reste que 25 ans au Vietnam pour atteindre le Net Zéro. Le temps presse, et chaque action compte dans cette course mondiale pour un avenir durable.



