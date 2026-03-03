Le président de l’AN rend hommage au Temple dédié aux Morts pour la Patrie de Ben Duoc

Le 3 mars, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné d’une délégation de travail, a déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens au Temple dédié aux Morts pour la Patrie de Bên Duoc, à Hô Chi Minh-Ville.

>> Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

>> Le président de l'AN rend hommage au Président Hô Chi Minh à Nghê An

>> Hommage national à Pham Van Dông, figure majeure de la révolution et artisan du renouveau

Photo : CTV/CVN

Devant l’âme du Président Hô Chi Minh, des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des Forces armées populaires et de plus de 45.600 martyrs, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers ceux qui ont combattu et se sont sacrifiés pour la libération nationale, l’édification et la défense de la Patrie socialiste du Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale a proposé à l'organisation du Parti, aux autorités et aux habitants de Hô Chi Minh-Ville de préserver et valoriser ce site, afin qu’il demeure une "adresse rouge" pour l’éducation aux traditions révolutionnaires et pour transmettre aux jeunes générations l’amour de la patrie, contribuant à bâtir une ville de plus en plus civilisée, moderne et solidaire.

Le même jour, le plus haut législateur a rendu visite à la Mère vietnamienne héroïne Nguyên Thi Hanh, âgée de 101 ans, résidant dans la commune d’An Nhon Tây, dont deux fils sont tombés au champ d’honneur. Il lui a adressé ses vœux de santé, de longévité et de bonheur auprès de ses proches.

VNA/CVN