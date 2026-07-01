Hô Chi Minh-Ville rend hommage à celui dont elle porte le nom depuis 50 ans

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976 - 2 juillet 2026), une délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville s'est rendue, le 1 er juillet, au Parc du monument du Président Hô Chi Minh, situé sur la rue piétonne Nguyên Huê, dans le quartier de Sai Gon, pour y déposer des gerbes de fleurs en son hommage.

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La délégation était conduite par Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère solennelle, les participants ont déposé des fleurs et observé une minute de silence en mémoire du Président Hô Chi Minh, grand dirigeant du Parti et de la nation, héros de la libération nationale et figure culturelle mondiale. Ils ont exprimé leur profonde gratitude pour son immense contribution à la lutte pour l'indépendance, à la réunification nationale ainsi qu'à l'œuvre d'édification et de développement du pays.

L'organisation du Parti, les autorités et les habitants de la ville ont réaffirmé leur engagement à promouvoir les traditions de solidarité, de dynamisme et de créativité, à bâtir un système politique intègre et performant, à renforcer l'efficacité de la gouvernance, à atteindre les objectifs de développement socio-économique et à faire de Hô Chi Minh-Ville une métropole moderne, civilisée et solidaire, tout en consolidant son rôle de principal moteur économique du pays.

Cette cérémonie de dépôt de fleurs a également marqué le lancement officiel des activités commémoratives du 50e anniversaire de l'adoption du nom du Président Hô Chi Minh par la ville de Sai Gon - Gia Dinh. Elle a témoigné du profond respect et de la reconnaissance de l'organisation du Parti, des autorités, des forces armées et de la population envers le Président Hô Chi Minh, tout en réaffirmant leur détermination à poursuivre l'œuvre de construction et de développement de la ville qui porte fièrement son nom.

VNA/CVN