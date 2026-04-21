Hô Chi Minh-Ville mise sur la synergie public-privé pour soutenir sa croissance

Les Résolutions 68 sur le développement de l’économie privée et 79 sur la poursuite de la réforme et l’amélioration de l’efficacité de l’économie publique posent de nouvelles exigences au modèle de croissance du Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

L’évaluation du rôle des deux principaux secteurs économiques et la mise en place de mécanismes de coordination efficaces entre l’État et le marché revêtent une importance stratégique pour un développement rapide et durable.

Selon les experts, dans la nouvelle phase de développement, les économies publique et privée ne s’opposent pas, mais se complètent au sein d’un écosystème unifié. Le secteur public assure l’orientation, le pilotage et la stabilité macroéconomique, tandis que le secteur privé constitue un moteur essentiel de croissance, d’innovation et d’intégration internationale. L’amélioration du cadre institutionnel, conformément à l’esprit des résolutions 68 et 79, sera déterminante pour favoriser un développement harmonieux et renforcer la position économique du pays.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, a souligné la nécessité de consultations approfondies avec les experts, les universitaires et les entreprises afin d’identifier les conditions permettant d’atteindre une croissance à deux chiffres. Cette démarche vise à définir de nouveaux moteurs de croissance et à proposer des politiques adaptées pour exploiter pleinement le potentiel de la ville.

Dans ce contexte, les acteurs concernés sont invités à formuler des politiques favorisant le développement du secteur privé, notamment dans les domaines des hautes technologies, de l’économie numérique et des services à forte valeur ajoutée. Parallèlement, des solutions doivent être mises en œuvre pour améliorer l’efficacité du secteur public, en particulier dans les infrastructures, l’innovation et la transition verte.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne ainsi de consolider son rôle de locomotive économique nationale en adoptant un modèle de croissance fondé sur la productivité, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. La ville vise à devenir un centre régional majeur en matière d’économie, de finance, de services et d’innovation en Asie du Sud-Est, tout en développant l’économie numérique et verte et en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Cependant, la mise en œuvre de ces orientations se heurte à plusieurs défis. La croissance économique reste instable, alternant entre phases de reprise et ralentissements, tandis que les moteurs traditionnels montrent des signes d’essoufflement. Bien que la productivité du travail demeure supérieure à la moyenne nationale, son rythme d’amélioration reste insuffisant pour générer une percée.

Par ailleurs, la contribution de la productivité globale des facteurs – indicateur clé de l’innovation – ne représente que 35 à 38% de la croissance, en deçà de l’objectif de plus de 45%, traduisant le rôle encore limité des moteurs fondés sur la science et la technologie.

Selon le Dr. Nguyên Ngoc Hoa, président de la Société d’investissement financier de l’État de Hô Chi Minh-Ville (HFIC) et de l’Association des entreprises de la ville (HUBA), le secteur privé, bien que dynamique, reste majoritairement composé de petites entreprises, avec des capacités technologiques limitées et une faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales. L’écosystème d’innovation ne génère pas encore d’entreprises technologiques de grande envergure.

De son côté, le secteur public doit poursuivre sa restructuration afin d’améliorer son efficacité, renforcer son rôle moteur et mieux coopérer avec le secteur privé. Les défis liés aux infrastructures, à la transformation numérique, aux ressources humaines, à l’intégration régionale et à la gouvernance urbaine nécessitent également de nouvelles approches politiques.

Le Professeur associé Bùi Quang Hung a souligné que la Résolution 68 identifie le secteur privé comme un moteur clé de croissance, tandis que la Résolution 79 réaffirme le rôle directeur du secteur public. Ces deux secteurs constituent ainsi les piliers de l’économie de marché à orientation socialiste du Vietnam.

Toutefois, l’efficacité du secteur public reste inférieure aux ressources mobilisées, tandis que le secteur privé rencontre encore des difficultés d’accès aux ressources. Cette situation appelle à un perfectionnement du cadre institutionnel et de l’environnement des affaires, dans un sens plus transparent, stable et équitable.

VNA/CVN