Lancement de projets ambitieux à Hô Chi Minh-Ville

Le 29 avril, Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie de lancement de quatre projets d’envergure ainsi que la remise du certificat d’investissement pour le projet du port de transbordement international de Cân Gio, à l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril2026).

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Cet événement a une importance majeure, illustrant la détermination de la ville à déployer des infrastructures stratégiques, à aménager des espaces urbains, culturels et éducatifs, ainsi qu’à développer des systèmes modernes de logistique et de transport, créant ainsi un nouvel élan pour une phase de développement inédite.

Créer des pôles stratégiques majeurs

Le premier projet à mentionner est la ligne de métro n°2, section Bên Thành - Thu Thiêm. Il s’agit d’un tronçon clé qui, combiné avec la section Bên Thành - Tham Luông et la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, permet une connexion fluide entre les deux aéroports de Tân Son Nhât et Long Thành.

Une fois achevée, cette ligne de métro traversante relie le centre urbain actuel à Thu Thiêm (où se situent le centre administratif et financier international), puis se prolonge jusqu’à l’aéroport de Long Thành, une porte d’entrée nationale et un symbole du développement du pays.

Si le métro constitue l’axe moteur terrestre, le port de transbordement international de Cân Gio ouvre quant à lui un nouvel espace de développement maritime.

Six ans après l’émergence de l’idée initiale, Hô Chi Minh-Ville a officiellement accordé l’approbation d’investissement à la Société générale maritime du Vietnam (VIMC), à la Société par actions du port de Saïgon et à Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL).

Fait notable, ce projet portuaire stratégique d’une valeur proche de cinq milliards de dollars bénéficie d’un partenariat entre des entreprises vietnamiennes et MSC, la plus grande compagnie maritime mondiale, via TIL.

La présence de MSC dans ce projet démontre que Hô Chi Minh-Ville est une terre à fort potentiel et une destination stratégique dans la chaîne logistique mondiale, où les grandes compagnies maritimes et les investisseurs internationaux placent leur confiance.

Les trois autres projets comportent également des points forts, contribuant à façonner le paysage urbain, à créer des espaces au service des habitants et à renforcer l’image de l’administration urbaine de la ville.

Photo : CTV/CVN

Parmi eux, le projet de place centrale et de nouveau centre administratif vise à établir un complexe administratif et politique moderne et centralisé, améliorant la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises.

Ce projet prévoit également la création d’un vaste espace public comprenant une grande place, un parc paysager, un lac central et un centre de spectacles artistiques.

Cet ensemble devient un espace majeur pour les activités politiques, culturelles et communautaires de la ville, contribuant à la création d’un nouveau symbole urbain le long de la rivière Saïgon, en cohérence avec l’orientation visant à faire de Thu Thiêm un centre moderne, innovant et intégré à l’international.

Par ailleurs, le projet de rénovation et d’embellissement du Musée Hô Chi Minh - antenne de Hô Chi Minh-Ville, situé au quai Nhà Rồng, ne se limite pas à préserver les valeurs historiques et culturelles, mais participe également à la reconfiguration des espaces riverains selon une approche plus ouverte.

Enfin, au nord-ouest, le projet de zone urbaine universitaire internationale dans la commune de Xuân Thoi Son constitue une étape concrète dans le développement d’une ville du savoir, favorisant une éducation de haute qualité, attirant les investissements, les talents et créant un environnement propice à l’innovation.

Le secteur privé prend en charge des projets d’envergure

Dans l’ensemble, la série de projets lancés et ayant reçu des décisions d’investissement lors de cette phase révèle une réalité : le secteur privé joue désormais un rôle moteur dans le développement des infrastructures de Hô Chi Minh-Ville.

En particulier, les quatre projets inaugurés sont tous associés à de grands groupes nationaux disposant de solides capacités, tels que Vingroup, Sun Group ou encore THACO.

Pour les lignes ferroviaires urbaines clés comme le métro n°2 ou la ligne Thu Thiêm - Long Thành, THACO, via la société par actions Dai Quang Minh, a pris l’initiative de proposer des études et s’est vu confier ces missions par la ville.

À ce jour, l’entreprise a proposé de lancer les travaux du tronçon Bên Thành - Thu Thiêm du métro n°2 le 29 avril, et celui de Thu Thiêm - Long Thành à partir de juin 2026.

La participation de THACO à ces projets, en tant qu’entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) puis en tant qu’investisseur dans les projets de métro, montre que les entreprises vietnamiennes progressent vers la maîtrise de secteurs complexes.

THACO a également élaboré des stratégies à long terme visant à maîtriser les technologies et à augmenter le taux de localisation dans ce domaine. Le groupe a notamment investi dans un complexe industriel ferroviaire dans le quartier de Bình Co (Hô Chi Minh-Ville) et a établi une coopération avec Hyundai Rotem (filiale du groupe Hyundai de République de Corée).

Le groupe Vingroup assume lui aussi des projets de grande envergure et à forte exigence technique dans la ville.

Outre Vinhomes, qui met en œuvre la zone urbaine universitaire internationale lancée lors de cette phase, Vingroup déploie une série de projets structurants, tels que la ligne ferroviaire Bên Thành - Cân Giờ ou encore la zone urbaine maritime Vinhomes Green Paradise.

Un projet particulièrement notable est celui de la route maritime surélevée reliant Cân Gio à l’ancienne province de Bà Ria - Vung Tàu, dont le lancement est prévu en juin 2026.

Par ailleurs, l’écosystème Sun Group, en plus de développer des infrastructures de transport, prend en charge des projets de réaménagement urbain et de création d’ouvrages emblématiques. En peu de temps, l’entreprise a achevé le parc n°1 Ly Thái Tô, attirant de nombreux visiteurs.

Actuellement, Sun Group continue d’accompagner Hô Chi Minh-Ville en tant qu’investisseur dans la création de nouveaux symboles urbains, notamment à travers le projet de place centrale et de centre administratif de la ville, ainsi que le projet de rénovation du Musée Hô Chi Minh - antenne de Hô Chi Minh-Ville.

L’esprit de service de l’administration de Hô Chi Minh-Ville

On peut constater qu’une évolution majeure de Hô Chi Minh-Ville ces derniers temps réside dans le renouvellement de la pensée en matière de leadership et de gestion.

La ville ne se limite plus à résoudre les problèmes immédiats, mais s’oriente progressivement vers une logique de développement proactif, en concevant de manière plus dynamique ses espaces de développement, en restructurant son économie, en innovant dans son modèle de croissance et en améliorant l’efficacité de sa gouvernance.

Elle identifie clairement que les mécanismes ne constituent qu’une condition nécessaire, tandis que la condition suffisante réside dans la capacité d’organisation et de mise en œuvre. Ainsi, l’audace dans la réflexion et l’action doit s’accompagner d’une capacité à agir efficacement, à mener les projets jusqu’au bout et à en assumer pleinement la responsabilité. Toute décision doit être évaluée à l’aune de ses résultats concrets, de son impact sur la vie des citoyens et de l’amélioration de la compétitivité économique.

Grâce à une mise en œuvre efficace, de nombreux projets urgents ont récemment été rapidement transformés de décisions politiques en réalisations concrètes.

La preuve la plus évidente est la mise en œuvre des orientations des dirigeants du Parti et de l’État visant à déployer rapidement des projets permettant de connecter efficacement deux pôles aéroportuaires stratégiques : les aéroports de Tân Son Nhât et de Long Thành.

Face à cette exigence urgente, Hô Chi Minh-Ville a confié à THACO l’étude du projet. En mars 2026, la ville a lancé un plan intensif de "30 jours et nuits" pour finaliser les procédures préparatoires à l’investissement du tronçon Bên Thành - Thu Thiêm.

Avec le principe "responsabilités claires, tâches claires, résultats clairs", les services municipaux, notamment les Service de la construction et des finances, ont mobilisé leurs experts pour collaborer étroitement avec l’investisseur et les cabinets de conseil, travaillant sans relâche afin d’accélérer l’examen et la finalisation des dossiers.

Les 30 jours nécessaires pour achever les procédures du métro n°2 (tronçon Bên Thành - Thu Thiêm) ne constituent qu’un exemple parmi de nombreux projets actuellement en pleine effervescence à Hô Chi Minh-Ville.

À partir de ces évolutions, le Dr. Pham Viêt Thuân, directeur de l’Institut d’économie des ressources et de l’environnement, estime qu’un cadre juridique plus ouvert, associé à un esprit de service envers les entreprises, a permis de créer les conditions favorables à une participation accrue du secteur privé dans les infrastructures stratégiques, auparavant dominées par le secteur public.

En pratique, lorsque "les entreprises osent entreprendre et que la ville ose confier", de nombreux projets d’envergure ont avancé rapidement et efficacement.

Selon l’ingénieur Vu Duc Thang, expert en transports, l’engagement résolu des autorités municipales a renforcé la confiance des investisseurs stratégiques, les incitant à s’impliquer dans des projets de grande ampleur et structurants.

C’est une opportunité pour faire émerger de nouveaux moteurs économiques - des groupes capables de rivaliser à l’échelle régionale, à l’image des grands conglomérats sud-coréens durant la période d’industrialisation.

"Placées dans un environnement dynamique et investies de missions ambitieuses, les entreprises vietnamiennes progressent fortement, contribuant non seulement à leur propre développement, mais aussi à celui du pays", a souligné M. Thang.

Après six années depuis l’émergence de l’idée initiale, Hô Chi Minh-Ville a officiellement accordé l’approbation d’investissement à la Société générale maritime du Vietnam (VIMC), à la Société par actions du port de Saïgon et à Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL).

Ce projet portuaire stratégique, d’un montant proche de cinq milliards de dollars, repose notamment sur un partenariat entre des entreprises vietnamiennes et MSC, la plus grande compagnie maritime mondiale, via TIL.

La présence de MSC dans ce projet confirme que Hô Chi Minh-Ville constitue un territoire à fort potentiel et une destination stratégique dans la chaîne logistique mondiale, où les compagnies maritimes et les investisseurs internationaux accordent leur confiance.

Les trois autres projets comportent également des points forts, contribuant à remodeler le paysage urbain, à créer des espaces au service des habitants et à valoriser l’image de l’administration urbaine.

Parmi eux, le projet de place centrale et de nouveau centre administratif vise à établir un complexe administratif et politique moderne, centralisé, améliorant la qualité des services aux citoyens et aux entreprises.

Le projet prévoit aussi la création d’un vaste espace public comprenant une grande place, un parc paysager, un lac central et un centre de spectacles artistiques.

Cet ensemble constitue un espace majeur pour les activités politiques, culturelles et communautaires, contribuant à la création d’un nouveau symbole urbain le long de la rivière Saïgon, en lien avec l’ambition de faire de Thu Thiêm un centre moderne, innovant et ouvert à l’international.

Le projet de rénovation du musée Hô Chi Minh - antenne de Hô Chi Minh-Ville, situé au quai Nhà Rông, vise non seulement à préserver les valeurs historiques et culturelles, mais aussi à réaménager les espaces riverains selon une approche plus ouverte.

Enfin, au nord-ouest, le projet de zone urbaine universitaire internationale dans la commune de Xuân Thoi Son constitue une étape concrète vers le développement d’une ville du savoir, favorisant une éducation de haute qualité, attirant investissements et talents, et créant un environnement propice à l’innovation.

Minh Thu/CVN