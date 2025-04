Renforcer la coopération internationale dans l'industrie Halal entre le Vietnam et l'Indonésie

Le 28 avril, à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion des investissements et du commerce de la ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, a organisé un atelier intitulé "Promouvoir la coopération internationale dans l'industrie Halal entre le Vietnam et l'Indonésie".

Selon Trân Phu Lu, directeur de l’ITPC, le Vietnam et l’Indonésie renforcent et élargissent constamment leur coopération économique, créant un lien solide entre les deux économies en vue d’un bénéfice mutuel et d’un développement durable. Selon les statistiques du Département général des douanes, au premier trimestre de cette année, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux entre les deux pays a atteint 4,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à la même période. Parmi ces exportations, celles du Vietnam vers l'Indonésie ont atteint 1,4 milliard de dollars, principalement dans des secteurs clés tels que le café, les matières plastiques brutes, le fer et l'acier, les textiles et habillements, ainsi que les téléphones et composants électroniques. Cependant, cette croissance reste insuffisante par rapport aux potentiels de coopération entre ces deux grandes économies de l’ASEAN.

En particulier pour Hô Chi Minh-Ville, en 2024, le chiffre d'affaires commercial total avec l'Indonésie a atteint 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période en 2023. Malgré cette croissance positive, dans le contexte de défis communs, ces chiffres montrent que les deux parties doivent intensifier leurs efforts en matière de promotion commerciale et renforcer la coopération dans les secteurs à fort potentiel.

D’après des études de marché, l'industrie Halal et le marché des produits Halal entre les deux pays présentent encore un large potentiel inexploité. Il est prévu que d’ici 2030, la valeur totale du marché Halal, incluant l'alimentation, les boissons (F&B) et d'autres secteurs, atteindra 10.000 milliards de dollars.

L'Indonésie, le plus grand marché halal mondial avec plus de 280 millions de personnes, dont la majorité sont musulmanes, représente ainsi une opportunité majeure pour les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter des produits certifiés Halal. Toutefois, les normes strictes et les systèmes complexes de certification Halal constituent également un défi pour les entreprises.

Lors de l’atelier, Trân Phu Lu a déclaré que, dans ce contexte de difficultés et de défis, l’ITPC joue un rôle clé pour aider les entreprises à élargir leurs marchés, trouver des partenaires et promouvoir l’exportation des produits vers des marchés potentiels comme l'Indonésie. Cet atelier a ainsi pour but de concrétiser l'orientation de coopération décidée par les hauts dirigeants des deux pays lors de l’élévation officielle des relations Vietnam - Indonésie au niveau de partenariat stratégique global, le 10 mars 2025.

Renforcement de la coopération dans l'industrie Halal

Trân Phu Lu a ajouté que le Vietnam et l'Indonésie ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines spécialisés, notamment dans les secteurs de la science et de la technologie, de l'innovation, des technologies de l'information, en vue de créer des partenariats numériques et une économie numérique. L’objectif est de renforcer la coopération dans des domaines émergents comme l’économie verte et de développer de nouvelles solutions technologiques basées sur l’intelligence artificielle (IA), notamment pour les produits Halal.

Agustaviano Sofjan, consul général d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Indonésie revêt une importance particulière, créant ainsi une base solide pour élargir la coopération multidisciplinaire entre les deux pays. Il a ajouté que l’industrie Halal joue un rôle central dans cette coopération, répondant non seulement aux besoins de la communauté musulmane, mais attirant aussi l'attention des consommateurs mondiaux grâce à son engagement envers la qualité et la sécurité.

L’Indonésie, en tant que principal pays musulman, est prête à partager son expertise en matière de normes Halal et souhaite collaborer avec le Vietnam dans des domaines comme la transformation alimentaire, les cosmétiques, le tourisme et les services financiers Halal. Il a aussi encouragé les entreprises des deux pays à renforcer leurs liens et à participer à des forums spécialisés pour exploiter ces potentiels communs.

Lors de l'événement, Soneta Asmara, consule pour les affaires économiques de l'Indonésie, a précisé que dans le contexte de la mondialisation en déclin et de la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, la coopération bilatérale et l'intégration régionale sont essentielles pour surmonter les difficultés et maintenir la croissance. Selon elle, l'Indonésie et le Vietnam sont des moteurs de croissance économique majeurs dans la région ASEAN, grâce à des similitudes telles que la population jeune, une forte urbanisation, des investissements dans les infrastructures, des réformes économiques et une attraction efficace des IDE. Les deux pays sont profondément intégrés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale par le biais d'accords de libre-échange (ALE), tout en mettant l’accent sur le développement de secteurs stratégiques tels que la fabrication de véhicules électriques, l’énergie verte et les zones de haute technologie.

Réglementations obligatoires pour les produits Halal

Nguyên Thi Ngoc Hang, directrice marketing de la Halal Certification Agency (HCA), a expliqué les réglementations en vigueur pour les produits Halal en Indonésie. L'organe de certification des produits Halal en Indonésie (BPJPH) exige que la plupart des produits importés et commercialisés dans le pays soient certifiés Halal. Les produits non Halal doivent être clairement étiquetés comme tels. Selon le règlement N° 42/2024 publié par le gouvernement indonésien, la feuille de route pour l'application de l'étiquetage des produits ou services importés sera régie par le ministère des Affaires religieuses indonésien et devra être mise en œuvre d'ici le 17 octobre 2026.

Nguyên Thi Ngoc Hang a précisé que pour obtenir cette certification, les entreprises vietnamiennes peuvent s’inscrire auprès des organisations accréditées par le BPJPH, comme HCA. Le processus de certification comprend une évaluation de dossier, une inspection physique et une vérification des normes Halal, en particulier la norme SJPH N° 20/2023 de l'Indonésie. Une fois la certification obtenue, les entreprises vietnamiennes doivent s'enregistrer sur le système indonésien SIHALAL et respecter les exigences d’étiquetage, notamment en apposant le logo Halal de BPJPH et HCA. Elle a aussi exprimé sa volonté d’aider les entreprises tout au long du processus de certification Halal.

Texte et photos : Tân Dat/CVN