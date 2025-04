Politique

La diplomatie, un pilier important dans le développement de Hô Chi Minh-Ville

Le 11 avril, le Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville a organisé un colloque scientifique intitulé "Hô Chi Minh-Ville - 50 ans de mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam". Cet événement s’inscrivait dans les commémorations du 50 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays, ainsi qu’en préparation des 80 e anniversaires de la Fête nationale du 2 septembre et de la création du secteur diplomatique.

Dans son allocution inaugurale, le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a souligné le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans la politique étrangère nationale. Depuis la réunification, la ville s'est affirmée comme un emblème de renouveau, de dynamisme et d'intégration. Au cours des deux dernières décennies, elle a notamment développé un modèle diplomatique multiniveau, alliant avec agilité diplomatie étatique et diplomatie populaire, et valorisant les aspects politique, économique, culturel et les affaires liées à la diaspora vietnamienne. Ces initiatives ont renforcé son image internationale et optimisé l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau local.

Le vice-ministre a insisté sur l'importance de ce colloque, qui ambitionne non seulement de dresser le bilan des cinquante dernières années, mais aussi d'analyser les défis présents et futurs pour orienter les actions à venir. Il constitue ainsi un forum de réflexion essentiel, rassemblant dirigeants, gestionnaires, chercheurs et responsables des affaires étrangères locales afin d'échanger sur des approches inédites, de nouvelles perspectives et des outils innovants adaptés à un contexte mondial en perpétuelle évolution. Il offre également l'opportunité de susciter des idées novatrices et d'esquisser des orientations pratiques pour les cinquante prochaines années.

Au nom de la municipalité, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a souligné que ce colloque était l'occasion de commémorer cinquante ans d'application de la politique étrangère du Parti et de l'État dans une métropole dynamique, innovante et toujours pionnière en matière d'affaires extérieures. Il s'agit également d'un espace d'échange pour débattre et proposer des orientations stratégiques en vue d'une nouvelle phase de développement.

Selon Vo Van Hoan, dès 1985, alors que le pays était encore sous le régime de l'économie subventionnée (Bao cấp), la ville a pris l'initiative d'accueillir une délégation de près de soixante-dix entrepreneurs américains désireux d'étudier l'environnement d'investissement. Cet événement a marqué une avancée symbolique, illustrant une pensée diplomatique audacieuse et novatrice.

Depuis, Hô Chi Minh-Ville s’est affirmée comme pionnière dans de nombreux modèles de coopération internationale innovants, allant de la zone franche de Tân Thuân à la zone urbaine de Phu My Hung, en passant par la promotion d’investissements à grande échelle et le développement d’échanges culturels, éducatifs, sanitaires et environnementaux.

Le vice-président du Comité populaire a précisé qu’après près de 50 ans de développement, la ville entretient des relations d’amitié et de coopération avec de nombreux pays à travers le monde, et est membre actif de nombreuses organisations internationales telles que CityNet, C40, LUCI, ou encore le World Cities Summit.

Le Renouveau en 1986 a marqué pour Hô Chi Minh-Ville le point de départ d'une mise en œuvre locale proactive de la politique diplomatique du Parti. La ville s'est distinguée par l'expérimentation de modèles économiques ouverts, une attraction significative des investissements directs étrangers (IDE), l'organisation de forums internationaux et le développement d'une architecture diplomatique multiniveau intégrant la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.

L'essor socio-économique de Hô Chi Minh-Ville est indissociable de sa stratégie diplomatique, tant au niveau des orientations fondamentales que des actions opérationnelles. Cette dernière s'est érigée en un pilier central du développement, métamorphosant la ville en un nœud d'échanges internationaux de savoir, de technologies, de capitaux et de culture. Ses initiatives de coopération locale avec les villes Vientiane, Champasak, Phnom Penh, Busan, Osaka, Lyon ou Rotterdam témoignent de l'étendue de son engagement extérieur, en cohérence avec les principes d'une "diplomatie pour un développement durable" que la ville s'emploie à promouvoir.

Dào Minh Hông, doyenne du Département des Relations internationales à l’Université d’Économie et de Finance de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que depuis les années 2000, la ville s’est affirmée comme l’un des acteurs diplomatiques les plus dynamiques du pays. "Innovation, réactivité et audace sont devenues notre signature", a-t-elle indiqué.

Nguyên Thành Phong, président du Conseil scientifique de l’Institut d’études économiques et sociales de l’Université de Saïgon, a souligné que la diplomatie transcende sa fonction d'outil d'ouverture internationale pour devenir un fondement stratégique essentiel du développement durable de la ville. Il a préconisé une approche diplomatique plus proactive et inventive, en adéquation avec le rôle de locomotive de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle phase de développement national.

Enfin, Duong Dình Bá, ancien vice-président de la Commission des affaires extérieures du Comité municipal du Parti et ancien président de l’Union des organisations d’amitié de la ville, a rappelé qu’au cours des 50 dernières années, sous la direction du Comité municipal du Parti et du Comité populaire, avec le soutien du Service des affaires étrangères et d’autres organes concernés, la diplomatie populaire de la ville a grandement contribué à la défense, à la construction et au développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville. Suivant l’exemple du Président Hô Chi Minh - grand maître de la diplomatie vietnamienne - la synergie entre diplomatie du Parti, diplomatie d’État et diplomatie populaire continuera de renforcer le rôle stratégique de la diplomatie dans le développement global de la ville.

Text et photos : Quang Châu/CVN