Ouverture du salon Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024

Le Salon international de l’alimentation, des boissons, des équipements et technologies de transformation et d’emballages alimentaires (Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024) a ouvert ses portes le 8 août à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Cette année, le salon s'étend sur 36.000 m² avec 1.200 stands, soit une augmentation de 40% par rapport à l’édition 2023.

En plus des entreprises nationales, l’événement de trois jours attire des entreprises de 20 pays et territoires, tels que la République de Corée, l'Indonésie, le Japon, Singapour, la Thaïlande, et la Chine. Certains pays ont également des pavillons nationaux comme la Pologne, la Russie et l'Inde, apportant une variété de produits typiques et de marques mondiales célèbres.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré qu'avec la participation de près de 900 entreprises et exposants vietnamiens et internationaux, le salon Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 est devenu un événement clé pour la promotion commerciale du secteur de l’alimentation et des boissons. Cet événement crée des opportunités pour les entreprises de présenter leurs produits et leurs technologies de production et de transformation.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce espère que le salon jouera un rôle de passerelle pour permettre à plus de marques vietnamiennes de promouvoir leurs produits et d'accéder aux avancées scientifiques et technologiques de partenaires étrangers, afin d’attirer les investissements et de promouvoir les exportations, a-t-elle exprimé.

VNA/CVN