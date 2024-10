Hô Chi Minh-Ville célèbre la Journée de l'unité allemande

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le président de l'Association d'amitié Vietnam - Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Anh Tuân, a félicité l'Allemagne pour ses réalisations enregistrées, démontrant son rôle de leader dans l'Union européenne (UE).

Nguyên Anh Tuân a déclaré que l'Association d'amitié Vietnam - Allemagne à Hô Chi Minh-Ville s'efforçait constamment de coopérer avec le consulat général d'Allemagne dans la mégapole du Sud et les partenaires allemands pour établir des liens et des consultations en matière de gestion, de transfert de technologies ainsi que de projets caritatifs pour contribuer aux relations d'amitié et à la compréhension entre les deux peuples.

L'Association d'amitié Vietnam - Allemagne à Hô Chi Minh-Ville s'est engagée à se coordonner étroitement avec le consulat général d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville et à participer activement aux événements conjoints entre les deux pays à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025 pour renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Josefine Wallat, consule générale d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, a partagé l'importance historique de la Journée de l'Unité allemande il y a 34 ans, ouvrant une période de développement impressionnante pour l'Allemagne réunifiée.

Elle a émis le souhait de continuer à coopérer avec l'Association d'amitié Vietnam-Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, l'Union municipale des organisations d'amitié pour mettre en œuvre de nombreuses activités d'échanges entre les peuples, contribuant ainsi à améliorer la compréhension, à consolider et à développer les relations d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et le Vietnam.

VNA/CVN