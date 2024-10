L'ambassadeur du Vietnam au Laos présente ses lettres de créance

Thongloun Sisoulith a noté que l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm prend ses fonctions à un moment où les relations bilatérales sont de plus en plus approfondies, pratiques et efficaces. Les deux pays se préparent activement aux 44e et 45e sommets de l'ASEAN et à la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45).

Il a demandé aux ministères et agences des deux pays de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les accords et traités de coopération de haut niveau, ainsi que la Déclaration commune Vietnam - Laos. Il a souligné que le diplomate joue un rôle essentiel en tant que pont entre les deux nations pour faciliter la mise en œuvre effective de ces accords.

Le dirigeant lao a exprimé sa conviction que durant son mandat, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm continuera à conseiller efficacement les dirigeants des deux Partis et pays sur les relations entre le Vietnam et le Laos. Il a souligné la nécessité de renforcer les liens politiques, diplomatiques et de défense et de sécurité, notamment en réalisant des percées dans la coopération économique. Cela comprend la connexion des deux économies, ainsi que les secteurs financier, monétaire, des infrastructures, des transports, des télécommunications et du tourisme.

L'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a assuré au dirigeant lao que le Vietnam attache une grande importance et accorde la plus haute priorité à l'entretien et à la consolidation de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Parti, l'État et le peuple lao. Avec le Laos, le Vietnam s'engage à préserver et à transmettre sa relation unique aux générations futures.

Nguyên Minh Tâm a promis que lui, avec l'ambassade et ses agences, feront tout ce qui est en son pouvoir pour servir efficacement de pont et de coordinateur. Cela aidera les ministères, les agences et les localités à améliorer l'efficacité de la coopération avec leurs homologues lao, notamment la mise en œuvre réussie des accords de coopération de haut niveau et des Déclarations communes, ainsi que de l'accord de coopération Vietnam - Laos.

L'ambassade continuera à travailler en étroite collaboration avec la partie lao pour approfondir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale dans divers domaines entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, a-t-il déclaré.

