Le dirigeant Tô Lâm rencontre le Premier ministre de Mongolie

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement heureux des relations Vietnam - Mongolie que les deux parties aient convenu d'améliorer leurs relations vers un "partenariat intégral Vietnam - Mongolie" à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm en Mongolie cette fois-ci.

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à renforcer la confiance politique en maintenant des échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux sous de nombreuses formes flexibles, promouvoir une coopération pratique et mutuellement bénéfique, créant ainsi une promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement, valoriser le rôle du mécanisme du Comité intergouvernemental Vietnam - Mongolie, contribuant à promouvoir une coopération pratique et efficace dans les domaines économiques des deux pays, organiser et encourager les entreprises à participer aux programmes de promotion commerciale et de connexions commerciales dans chaque pays, favorisant ainsi une croissance stable de la coopération commerciale, renforcer les échanges humains, culturels et éducatifs entre les deux pays et une coopération plus approfondie dans les domaines du travail, des sciences et des technologise, ainsi que de l'information et des communications.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a apprécié les réalisations obtenues par le gouvernement et le peuple de Mongolie ces derniers temps, en particulier la mise en œuvre réussie de la ‘’Politique de nouvelle relance" et la mise en œuvre de l'objectif du "Programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028", contribuant ainsi au développement de la Mongolie et devenant ainsi l'un des principaux pays développés de la région.

Tô Lâm a affirmé la politique constante du Vietnam de valoriser la coopération avec la Mongolie et sa volonté de promouvoir le développement des relations entre les deux pays de manière de plus en plus substantielle, efficace et à long terme, en cohérence avec les intérêts, les potentiels et les besoins de coopération des deux pays.

Il a hautement apprécié que le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple mongol signent un nouveau mémorandum de coopération, créant ainsi une base pour promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm, au nom du gouvernement et du peuple du Vietnam, a remercié le gouvernement et le peuple de Mongolie pour avoir soutenu 200.000 USD pour aider les populations du Nord à surmonter les dégâts causés par la tempête Yagi.

Le Premier ministre Oyun-Erdene a affirmé que le renforcement de la coopération intégrale et profonde avec le Vietnam était une priorité absolue de la politique étrangère de la Mongolie dans la région, en souhaitant renforcer et élargir davantage la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'éducation, des sciences et des technologies, les transports, la logistique, la culture, les sports, le tourisme et les échanges entre les peuples, ainsi que lors des forums et mécanismes multilatéraux à la hauteur d'un partenariat intégral.

VNA/CVN