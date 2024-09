Le Vietnam et la Mongolie signent plusieurs documents de coopération

Le Vietnam et la Mongolie ont conclu plusieurs documents de coopération, lundi 30 septembre, dans le cadre de la visite d’État en Mongolie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont supervisé la signature de ces documents qui comprennent:

- Protocole d’accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère mongol de la Justice et des Affaires intérieures.

- Protocole d’accord de coopération entre le ministère vietnamien des Transports et le ministère mongol des Transports.

- Protocole d’accord sur la coopération touristique entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère mongol de la Culture, des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse.

- Accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère mongol de la Justice et des Affaires intérieures sur la cybersécurité et la prévention de la criminalité.

- Protocole d’accord sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre l’administration de la ville de Hanoï et l’administration de la ville d’Oulan-Bator.

Photo : VNA/CVN

- Protocole d’accord entre l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam et l’Académie des sciences de Mongolie.

- Protocole d’accord entre entre l’Université nationale du Vietnam de Hanoï et l’Université mongole des sciences et technologies.

La visite d’État en Mongolie du secrétaire général et président Tô Lâm vise à continuer d’affirmer la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification, d’intégration internationale proactive, active, intégrale et étendue du Vietnam.

Elle démontre en même temps la haute estime du Parti et de l’État vietnamiens pour l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, ainsi que le souhait de promouvoir les relations bilatérales profondes, substantielles, efficaces et adaptées à la nouvelle situation.

VNA/CVN