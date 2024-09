Le dirigeant Tô Lâm à la Journée de la culture vietnamienne en Mongolie

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste vietnamien (PCV) et président de l'État, Tô Lâm, et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont assisté lundi, 30 septembre, à la cérémonie d'ouverture de la première Journée de la culture vietnamienne en Mongolie.

>> La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Mongolie revêt une signification importante

>> Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm en Mongolie

>> Vietnam - Mongolie : signature de plusieurs accords de coopéation

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

L'événement a été organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec le ministère mongol de la Culture, des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse dans le cadre des activités visant à marquer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Mongolie et à accueillir la visite d’État du dirigeant Tô Lâm dans ce pays d'Asie de l'Est.

Dans son discours d'ouverture, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a affirmé que les deux pays ont maintenu leur amitié ainsi que leur compréhension et leur confiance mutuelles depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a sept décennies, ajoutant que la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales alors que les deux pays ont élevé leurs relations à un partenariat intégral, créant un développement décisif dans le développement de la coopération dans le temps à venir, notamment dans les domaines de la culture et du tourisme.

Mettant l'accent sur le rôle de la coopération en matière d'échanges culturels entre les deux parties, Nguyên Van Hùng a décrit la Journée de la culture vietnamienne en Mongolie comme une étape importante contribuant à renforcer l'amitié et à développer le partenariat intégral entre les deux pays.

Le ministre mongol de la Culture, des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse, Nomin Chinbat, a souligné que les relations entre le Vietnam et la Mongolie n'ont cessé de se développer, de s'élargir et de s'améliorer, y compris la culture et le tourisme.

Il s'est réjoui de la signature d'un protocole d'accord dans les domaines de la culture et du tourisme, affirmant que la Journée de la culture vietnamienne en Mongolie, organisée dans le cadre de la visite du dirigeant vietnamien, est une démonstration vivante de la coopération plus solide entre les deux nations.

Les participants à l'événement ont profité d’un festin culturel mettant en valeur les instruments de musique traditionnels du Vietnam comme le T'rung, le lithophone, le violon vietnamien à deux cordes et l'instrument de musique à 16 cordes tout en présentant l'image d'un Vietnam de paix, de stabilité et d'un énorme potentiel de développement dans le cadre de l'intégration internationale.

La Journée de la culture vietnamienne se déroulera jusqu'au 2 octobre, visant à promouvoir la compréhension mutuelle ainsi que l'amitié et la coopération solides entre les deux peuples et à contribuer au développement des relations bilatérales dans les temps à venir.

Auparavant, le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont visité une exposition photographique sur les patrimoines naturels et culturels du Vietnam reconnus par l'UNESCO.

VNA/CVN