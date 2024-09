Le plus haut dirigeant vietnamien s'entretient avec le président mongol

La Mongolie attache de l'importance aux relations avec le Vietnam et considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires les plus importants dans la région, a déclaré le président de Mongolie, Ukhnaagiin Khurelsukh, lors de son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Tô Lâm, le 30 septembre.

Lors de la réunion tenue à Oulan-Bator, le dirigeant mongol a salué les récentes réalisations du Vietnam, notamment dans le domaine socio-économique et dans l'amélioration du bien-être de la population, et a rappelé que le Comité intergouvernemental entre les deux pays se réunira à Hanoï en novembre prochain pour discuter des mesures à prendre visant à mettre en œuvre la Déclaration commune Vietnam - Mongolie sur l’établissement d’un partenariat intégral.

Pour sa part, le plus haut dirigeant vietnamien s'est dit convaincu que l'État et le peuple de Mongolie réaliseront avec succès la nouvelle politique de relance et les objectifs stratégiques de sa vision pour 2050, contribuant ainsi à élever le rôle et la position du pays sur la scène internationale.

Les deux dirigeants ont ratifié leur satisfaction quant au développement solide, substantiel et efficace de l'amitié bilatérale traditionnelle au cours des dernières années, ont discuté et sont parvenus à d'importants accords communs sur les principales orientations et mesures spécifiques pour déployer les accords de haut niveau, dans lesquels la coopération en matière de défense et de sécurité constitue un pilier, afin de promouvoir les relations entre les deux pays conformément au nouveau cadre des relations, ainsi qu'à la situation dans la région et dans le monde.

Ils sont convenus d'accroître les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux sous des formes diverses et flexibles ; déployer efficacement les mécanismes de coopération et de dialogue existants ; promouvoir les liens dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et des affaires judiciaires ; renforcer la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ; continuer à soutenir le développement de la cavalerie, symbole des liens binationaux.

Ils ont convenu de forger des liens économiques, de rationaliser la promotion commerciale et les relations commerciales pour contribuer à l'augmentation des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Mongolie, en plus de fournir un soutien politique et d'encourager les entreprises des deux côtés à investir dans les secteurs forts, les zones économiques et industrielles du Vietnam.

En outre, ils ont préconisé de renforcer la coopération dans la recherche et le développement de la science, de la haute technologie, de la numérisation, de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'information et de la communication, de la réponse au changement climatique, de l'exploitation minière et de l'élevage, tout en surmontant les difficultés et les défis dans les services logistiques et mettre en œuvre efficacement les accords signés dans les domaines du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

Les deux parties ont exhorté à continuer d'accélérer le développement de mécanismes d'échange d'experts, de professeurs et d'étudiants entre les deux pays ; améliorer l’échange d’expériences sur les mécanismes et politiques éducatives et l’application de la technologie numérique dans ce domaine ; promouvoir la propagande sur la culture, l'histoire et le tourisme de chaque pays ; accroître les liens entre leurs localités et coordonner étroitement le travail de protection des citoyens.

Ils ont exprimé leur espoir de poursuivre les échanges réguliers sur les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les cadres et forums régionaux et mondiaux dont les deux pays sont membres.

En particulier, ils ont affirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale, en plus de maintenir un environnement pacifique et stable, d'assurer l'ordre juridique et de résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques, en garantissant les droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l’issue de l’entretiens, Tô Lâm et Ukhnaagiin Khurelsukh ont publié la Déclaration commune Vietnam - Mongolie sur l'établissement d'un partenariat intégral visant à guider une coopération approfondie et fiable entre les deux pays dans tous les secteurs, de manière plus substantielle, efficace et intégrale.

À cette occasion, les hauts dirigeants des deux pays ont également assisté à la signature de sept documents de coopération entre les ministères, agences et localités du Vietnam et de la Mongolie.

