Hô Chi Minh-Ville : nécessité d’innover dans la promotion du commerce et des investissements

Le 27 janvier, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) a tenu une conférence pour dresser le bilan de son activité en 2025 et définir les objectifs pour 2026, articulés autour de plusieurs buts stratégiques importants.

Lors de cette conférence bilan, le directeur par intérim de l'ITPC, Trân Phu Lu, a indiqué que l'ITPC avait organisé 161 activités de promotion du commerce et des investissements au cours de l'année 2025, dépassant ainsi les prévisions de 14,2%. Ces programmes, axés sur des domaines clés, ont visé à soutenir les entreprises dans la reprise de leur production et de leurs activités, l'expansion de leurs marchés et le renforcement de leur compétitivité face à l'évolution rapide du commerce international.

Un des événements phares a été le salon HCMC FOODEX 2025, qui a réuni près de 400 entreprises sur 500 stands et présenté plus de 5 000 produits. L'événement a attiré plus de 20.000 visiteurs et a facilité 2.392 mises en relation B2B avec près de 40 acheteurs internationaux, contribuant ainsi à dynamiser le commerce et à promouvoir les produits phares de Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, l'ITPC a mis en œuvre 38 programmes de promotion des investissements et de coopération internationale, notamment la rencontre entre les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et les investisseurs étrangers (plus de 400 délégués présents) ; le Forum d'automne de Hô Chi Minh-Ville - États-Unis, avec la signature de 5 protocoles d'accord de coopération ; et le Forum d'affaires Hô Chi Minh-Ville - Busan avec 250 délégués.

Selon Trân Phu Lu, les efforts de promotion de l'ITPC en 2025 se concentreront sur les secteurs clés confrontés à des difficultés de marché, le renforcement des liens B2B pour permettre aux entreprises de rencontrer directement leurs partenaires étrangers et l'expansion vers de nouveaux marchés d'exportation potentiels grâce à une exploitation optimale des accords de libre-échange signés par le Vietnam.

Innovation majeure

Lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Văn Dung, a salué les efforts déployés par l'équipe de l'ITPC en 2025, notamment dans le cadre de la restructuration et de la consolidation des agences de promotion des trois localités, tout en continuant de conseiller activement et d'organiser efficacement les programmes confiés par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Pour 2026, le vice-président Nguyên Văn Dung a demandé à l'ITPC de poursuivre l'amélioration de sa structure organisationnelle et de la qualité de ses ressources humaines, et d'innover fortement dans le contenu et les méthodes de promotion afin d'apporter un soutien plus concret aux entreprises. En matière de promotion des investissements, l'ITPC doit suivre de près les besoins des investisseurs, constituer une base de données de partenaires et se concentrer sur l'attraction des grandes entreprises, tout en renforçant les liens et le dialogue pour lever rapidement les obstacles.

Concernant la promotion du commerce, Nguyên Văn Dung a suggéré de diversifier les marchés, d'exploiter efficacement les accords de libre-échange, d'accroître les parts de marché sur les marchés traditionnels et de réaliser des percées sur les nouveaux marchés, en développant l'utilisation des plateformes numériques et du commerce électronique.

Parallèlement, l’ITPC doit intensifier la formation spécialisée en gestion, transformation numérique et transformation écologique, et mettre rapidement en œuvre l'écosystème de promotion numérique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN