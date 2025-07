Hô Chi Minh-Ville accélère le décaissement des investissements publics

Lors de la réunion du 4 juillet consacrée à l’évaluation socio-économique du premier semestre et à la définition des priorités pour le second semestre, Nguyên Công Vinh, directeur du Service des finances de la ville, a indiqué que le montant d’investissement public alloué par le gouvernement à Hô Chi Minh-Ville pour 2025 s’élève à 118.948 milliards de dôngs. La ville a toutefois déjà réparti 152.146 milliards, soit 128% du plafond prévu. À la fin juin, 46.686 milliards de dôngs avaient été effectivement décaissés, ce qui représente 30,7% du plan local et 39,2% du plafond gouvernemental.

Des performances contrastées dans les provinces fusionnées

Dans les anciennes provinces fusionnées, les résultats varient. À Bà Rịa - Vũng Tàu, le plan autorisé s’élève à 13.836 milliards de dôngs, mais 29.662 milliards ont été répartis, soit 214%, avec encore 7.341 milliards en réserve. Fin juin, la province avait décaissé 8.797 milliards, atteignant 63,6% du plafond gouvernemental.

À Bình Duong, sur un plan fixé à 19.595 milliards, 36.967 milliards ont été alloués (189%), mais seulement 6.173 milliards ont été décaissés, soit 17,1% du plan local et 31,5% du plafond national. Pour l’ancienne Hô Chi Minh-Ville, les 85.517 milliards autorisés par le gouvernement ont été intégralement répartis. Fait notable : fin mai, seuls 8.710 milliards avaient été décaissés (10,2%), mais ce chiffre a grimpé à 31.716 milliards fin juin, atteignant 37,1%, soit plus de 10 points au-dessus de l’objectif interne initial.

De nombreux projets prêts à être débloqués

Selon Vo Van Minh, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, la ville dispose encore d’un fort potentiel de décaissement au second semestre, notamment grâce à de nombreux projets d’infrastructure de transport prêts à démarrer. Plusieurs d’entre eux pourraient être débloqués dès juillet, tels que la libération foncière pour l’autoroute Hô Chi Minh - Thu Dâu Môt - Chon Thành ou encore la rocade 4 traversant Binh Duong, dont les indemnisations sont déjà prêtes.

La ville mise sur plusieurs projets prioritaires : modernisation de la route Bà Rịa - Châu Pha - Hac Dich (711 milliards de dôngs) ; construction de deux routes vers l’autoroute Biên Hòa - Vũng Tàu (1.172 milliards) ; pont Phuoc An (732 milliards) ; élargissement de la route Hôi Bài - Phuoc Tân (723 milliards) ; libération foncière pour l’autoroute Hô Chi Minh - Thu Dâu Một - Chon Thành à Bình Duong (8.000 milliards) ; rocade 4 (7.307 milliards) ; agrandissement de la Nationale 1 (16.285 milliards) ; modernisation de la Nationale 22 (10.424 milliards) ; axe Nord-Sud (9.894 milliards) ; réhabilitation du canal Van Thanh (8.614 milliards).

Objectif : 63.862 milliards décaissés grâce à dix projets stratégiques

D’après les estimations du Service des finances, ces dix projets stratégiques pourraient générer à eux seuls 63.862 milliards de dôngs de décaissement, soit 54% du total du plan annuel d’investissement public de la ville.

En parallèle, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville renforce le rôle de son Groupe de travail sur les investissements publics, applique une réduction de 30% des délais administratifs et impose une discipline stricte dans la gestion des retards, incluant des sanctions en cas de négligence.

Le président du Comité populaire, Nguyên Van Duoc, a souligné la nécessité pour les services concernés de tirer les leçons du passé et de suivre rigoureusement les directives gouvernementales. En préparation du plan d’investissement public 2026, il a demandé aux présidents des 168 communes et aux responsables des 15 services et établissements publics de finaliser, d’ici août, une liste détaillée des projets à transmettre au Service des finances pour synthèse et soumission.

Ces projets devront impérativement s’aligner sur les orientations stratégiques de la ville afin de permettre une allocation budgétaire dès le début de l’année 2026, évitant ainsi les lenteurs observées au début de 2025.

Texte et photos : Quang Châu/CVN