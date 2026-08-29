HCMC K-BRAND EXPO 2026 : accélérateur du partenariat vietnamo-coréen

Le salon HCMC K-Brand Expo 2026 a officiellement ouvert ses portes le 27 août au Centre de conférences White Palace Hoàng Van Thu, à Hô Chi Minh-Ville, donnant le coup d'envoi d'une série d'activités qui se poursuivront jusqu'au 29 août.

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L'événement rassemble près de 200 stands avec la participation de centaines d'entreprises, de start-up, d'investisseurs, ainsi que de représentants d'universités et d'organismes de promotion commerciale des deux pays. Le programme est placé sous la direction du ministère coréen des PME et des Start-up (MSS), du Service des sciences et de la technologie de Hô Chi Minh-Ville (DST) et du Centre d'économie créative et d'innovation de Jeonbuk (JBCCEI), en coopération avec le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB), en collaboration avec le Centre de promotion commerciale vietnamo-coréen.

S'exprimant lors de la cérémonie, Trân Trong Tuyên, directeur adjoint du Service des sciences et de la technologie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cet événement intervient au moment opportun où le partenariat stratégique global entre les deux nations se développe de manière profonde et efficace. Les visites de haut niveau effectuées ces derniers temps ont façonné un nouveau cadre de coopération stratégique, axé sur les hautes technologies, l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, l'énergie verte et les chaînes d'approvisionnement durables. L'entrée officielle de Hô Chi Minh-Ville dans le Top 100 des écosystèmes mondiaux de start-up et son maintien dans le Top 5 en Asie du Sud-Est constituent un pivot majeur permettant à la métropole de réorienter en toute confiance ses priorités vers l'attraction d'investissements dans des secteurs de pointe.

Photo : CTV/CVN

À ce jour, Hô Chi Minh-Ville possède un écosystème d'innovation et de start-up exceptionnel, concentrant plus de 50% des start-up, 60% des fonds de capital-risque et 40% des incubateurs à l'échelle nationale. Forte d'une infrastructure moderne, d'une main-d'œuvre jeune issue de plus de 50 universités et des mécanismes politiques incitatifs inédits de la Résolution 98, Hô Chi Minh-Ville affirme son statut de destination idéale pour les grands groupes et entreprises technologiques coréens souhaitant tester, investir et co-développer des solutions d'envergure mondiale.

Évaluant le potentiel de développement du Vietnam, Ryu Seung-Ho, consul en charge des petites et moyennes entreprises du Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville a confirmé que le Vietnam demeure une économie dynamique dotée d'une forte croissance, en dépit d'un contexte mondial incertain. Avec un PIB atteignant plus de 514 milliards de dollars en 2025 et une croissance de 8,18% au premier semestre 2026, cette percée provient de la combinaison entre une main-d'œuvre jeune, un marché de consommation en constante expansion et un esprit d'entreprise proactif face à l'intégration internationale.

Ryu Seung-Ho estime que la synergie entre la technologie et la capacité d'exécution de la République de Corée, couplée au rythme de développement du Vietnam, dépassera le cadre du simple commerce pour façonner de nouveaux marchés et de nouvelles marques. C'est le socle fondamental pour viser l'objectif d'un volume d'échanges commerciaux bilatéraux de 150 milliards de dollars d'ici 2030.

Tournant stratégique pour la coopération bilatérale

Marquant l'étape franchie de ses 5 ans de développement, la HCMC K-Brand Expo 2026 revient sous un nouveau jour, affirmant sa position de plateforme globale de mise en relation pour le commerce, l'investissement et l'innovation. Le point d'orgue de cette édition réside dans la forte restructuration des secteurs d'activité représentés.

Photo : CTV/CVN

Pour la première fois, le groupe d'entreprises opérant dans les hautes technologies - telles que l'IA, les données, la santé, l'énergie, les transports intelligents, l'industrie manufacturière, l'éducation et le tourisme - a bondi pour représenter plus de 40% du total des stands. Cette tendance marque un passage significatif de la fourniture de produits de consommation traditionnels (K-Products) à des solutions technologiques à forte valeur ajoutée (K-Solutions), répondant directement aux besoins de transformation numérique du Vietnam.

Cette année, l'ensemble des activités s'articule autour de quatre axes majeurs : le commerce, l'investissement, l'innovation et le développement des ressources humaines. Outre les sessions de rencontres d'affaires directes (Business Matching), l'événement continue de stimuler les espaces de dialogue entre start-up et fonds d'investissement transfrontaliers à travers le programme VENTURE.STAR 2026.

Parallèlement, le programme INNOSTAR 2026 offre aux étudiants des deux pays un cadre propice pour former des équipes visant à résoudre de véritables problématiques d'entreprise via des modèles de Hackathon et de Bootcamp. La présence de plus de 30 grandes organisations issues de 18 villes industrielles clés de la République de Corée, notamment des technopôles, des centres CCEI et des établissements universitaires, devrait poser les jalons d'une coopération stratégique durable pour les autorités d'encadrement des deux parties.

Photo : CTV/CVN

En dressant le bilan du parcours accompli de 2022 à 2025, cette série d'événements a attiré plus de 700 entreprises coréennes, 30.600 visiteurs, enregistré plus de 5.020 mises en relation et donné lieu à la signature d'environ 800 protocoles d'accord (MoU). Le choix renouvelé de Hô Chi Minh-Ville comme destination confirme le rôle de la métropole en tant que cœur économique dynamique, tout en donnant un nouvel élan à l'écosystème vietnamien des start-up pour accéder efficacement aux ressources internationales dans cette nouvelle phase.

Truong Giang/CVN