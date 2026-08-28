Le secteur bancaire accélère sa transformation numérique

Le secteur bancaire vietnamien accélère la transformation numérique en misant sur l’exploitation des données démographiques et des systèmes d’identification et d’authentification électroniques, avec pour objectif de simplifier les démarches administratives, améliorer les services publics et renforcer l’économie numérique d’ici à 2030.

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Photo : VNA/CVN

Le secteur bancaire mettra en œuvre un plan visant à développer l’utilisation des données démographiques ainsi que des systèmes d’identification et d’authentification électroniques afin de soutenir la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, conformément à une décision récemment publiée par la Banque d’État du Vietnam (SBV).

La Décision N°1906/QD-NHNN, signée par le gouverneur de la SBV, Pham Duc An, vise à promouvoir le développement de l’économie et de la société numériques, conformément à la Résolution N°57 du Bureau politique, qui définit la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale comme de nouveaux moteurs de croissance.

Selon cette décision, le secteur bancaire se concentrera sur la simplification des procédures administratives et la fourniture de services publics en ligne, la promotion de l’économie, de la société et de la citoyenneté numériques, ainsi que le développement des infrastructures, de la connectivité et de l’exploitation des données. Il renforcera également l’utilisation des données démographiques et des systèmes d’identification et d’authentification électroniques dans les opérations bancaires.

D’ici à 2030, le secteur bancaire vise à garantir que 100% des services publics et des procédures administratives permettent de notifier le statut des demandes et les résultats de leur traitement, ces derniers étant synchronisés sur l’application VNeID.

L’objectif est également de porter à 90% la proportion des demandes de services publics effectuées en ligne.

Pour 2026, le plan prévoit que 100% des procédures administratives et des services publics permettront le dépôt de demandes sans contrainte géographique, selon le principe de services "sans frontières". Le taux de satisfaction des citoyens et des entreprises à l’égard des services publics devra atteindre 95%.

Le vice-gouverneur de la SBV, Pham Tiên Dung, a déclaré que les données démographiques et les données relatives à l’identité des citoyens sont considérées comme des ressources de données fondamentales. Les comptes d’identification électronique et les cartes d’identité des citoyens constituent des outils numériques et des clés essentielles de la transformation numérique nationale.

L’exploitation et l’utilisation des données démographiques ainsi que des systèmes d’identification et d’authentification électroniques jouent un rôle crucial dans le développement socio-économique et la transformation numérique nationale.

Par conséquent, a souligné M. Dung, le secteur bancaire place les citoyens et les entreprises au centre de son processus de transformation numérique, les considérant à la fois comme les objectifs, les bénéficiaires, les ressources et les moteurs de cette transformation.

Toutes les solutions, plateformes et services numériques doivent privilégier la commodité, l’accessibilité et la sécurité afin d’améliorer la satisfaction des citoyens et des entreprises, a-t-il déclaré.

Selon Pham Tiên Dung, l’État joue un rôle moteur dans l’élaboration du cadre juridique et la création d’un environnement favorable à l’innovation ; les entreprises identifient les besoins et les défis pratiques ; tandis que les établissements d’enseignement et les scientifiques contribuent à relever ces défis et à développer les technologies nécessaires.

Les investissements doivent être orientés vers le développement d’infrastructures numériques modernes, sécurisées et interopérables, conformes aux normes techniques nationales et internationales ainsi qu’aux tendances technologiques émergentes. La priorité doit être accordée à la recherche, au développement et à l’application de technologies modernes maîtrisées par le Vietnam.

Par ailleurs, l’exploitation, l’interconnexion et l’utilisation des données démographiques doivent aller de pair avec la garantie de la sécurité de l’information, de la confidentialité et de la protection des données personnelles.

Toutes les activités liées à l’utilisation des données doivent être transparentes et conformes à la loi, assorties d’une responsabilisation des organismes publics, tandis que toute infraction doit faire l’objet de sanctions sévères.

VNA/CVN