Vietnam - R. de Corée : coopération renforcée dans des secteurs économiques clés

Le 26 août à Séoul, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, et le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et des Ressources, Kim Jung Kwan, ont coprésidé la 15 e réunion du Comité mixte Vietnam - République de Corée sur la coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie, ainsi que la 9 e réunion du Comité de l’Accord de libre-échange (ALE) Vietnam - République de Corée.

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Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération dans les minerais critiques, la sécurité énergétique, les technologies industrielles et les secteurs industriels prometteurs. La République de Corée aidera notamment le Vietnam à construire sa première installation souterraine de stockage de pétrole.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine des minerais critiques, les deux pays ont convenu d’accélérer les procédures nécessaires afin de lancer prochainement la construction du Centre technologique Vietnam-République de Corée pour la chaîne d’approvisionnement en minerais critiques. Le Vietnam travaillera également avec les organismes concernés pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises sud-coréennes dans leurs investissements.

Dans les domaines de l’énergie et des ressources, les deux pays renforceront leur coopération à long terme sur les chaînes d’approvisionnement, notamment à travers le stockage conjoint de pétrole brut et la mise en place d’un mécanisme de réponse aux situations d’urgence. Ils sont également convenus de faciliter les projets de centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) et d’infrastructures de réseau électrique, tout en poursuivant leur coopération en matière de politiques dans les domaines de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

À cette occasion, la société vietnamienne PVOS et la Korea National Oil Corporation (KNOC) ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans la construction d’une installation de stockage de pétrole au Vietnam.

Sur le plan commercial, les deux pays se sont fixé pour objectif de porter leurs échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Au premier semestre 2026, ceux-ci ont atteint 62,4 milliards de dollars. Le gouvernement sud-coréen prévoit que les échanges pourraient dépasser pour la première fois les 100 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2026.

Les deux parties sont également convenues de renforcer leur coopération dans la transformation numérique de la distribution et de la logistique, la protection des droits de propriété intellectuelle, la détection et le traitement des produits contrefaits, ainsi qu’entre leurs autorités de la concurrence.

VNA/CVN