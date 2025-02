Santé

HCM-Ville célèbre le 70ᵉ anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens

Le 25 février, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une cérémonie pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février 1955 - 27 février 2025) et pour remettre des distinctions honorifiques et des récompenses nationales au secteur de la santé de la ville.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, a adressé, au nom des dirigeants de la ville, ses remerciements et félicitations aux générations de médecins, ceux qui ont étudié, travaillé et consacré sans relâche leurs efforts à la noble mission de protection et de soins de santé pour la population.

Selon Nguyên Van Nên, depuis les premiers jours de la réunification nationale, alors que le Vietnam devait à la fois panser les blessures de la guerre, reconstruire le pays et faire face à l'embargo international, le secteur de la santé a progressivement été consolidé, bâti et développé. Même dans les années les plus difficiles, marquées par de nombreuses pénuries, les médecins, animés par leur passion et leur dévouement, ont contribué à d'importants progrès médicaux, suscitant l'admiration de la communauté internationale.

Depuis le lancement du Renouveau (Đổi mới), le secteur de la santé de la ville a su être à l'avant-garde, s'adaptant rapidement aux tendances de développement et d'intégration internationale. D'un système encore fragmenté et limité, Hô Chi Minh-Ville a réussi à mettre en place un réseau médical moderne et cohérent, devenant l'un des plus grands centres de soins de santé du pays.

Nguyên Van Nên a souligné que ces grandes réalisations sont le fruit des sacrifices et de l'engagement de nombreuses générations de médecins. Nombre d'entre eux ont consacré leur vie entière à perfectionner leur art médical et leur éthique, à innover et à se dévouer au service de la patrie et de la population. Même à la retraite, certains continuent à travailler dans les hôpitaux, encadrant et transmettant leur savoir aux jeunes générations.

En particulier, lors de la pandémie de COVID-19, les équipes médicales ont uni leurs forces avec l'ensemble du système politique et la population de la ville pour surmonter l'épidémie avec courage et solidarité, maintenant la résilience du système de santé. Bien que la pandémie ait laissé des séquelles nécessitant une longue période de redressement, elle a également éveillé une prise de conscience profonde, favorisant l'empathie et le partage, et renforçant le respect envers les professionnels de santé.

Tirant les leçons de cette crise sanitaire, le Secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a insisté sur la nécessité de renforcer la formation des ressources humaines, notamment des talents hautement qualifiés en matière de compétences médicales et de gestion. Il a également encouragé l'accélération de la transformation numérique, le développement d'un système de santé intelligent et l'amélioration des procédures administratives dans l'ensemble du secteur. En parallèle à l'innovation dans les infrastructures et aux avancées technologiques en médecine, il est essentiel d'investir dans les hôpitaux de base, les établissements de médecine préventive et les soins de santé primaires pour la population, ainsi que de se préparer activement à faire face aux maladies émergentes.

Enfin, le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants du Parti et de l'État, les agences centrales, les provinces et villes voisines, les compatriotes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que la communauté internationale, les organisations religieuses et les entreprises qui ont apporté leur soutien et solidarité au secteur de la santé de la ville durant toute cette période.

"Hô Chi Minh-Ville se souviendra toujours avec reconnaissance et fera de son mieux pour contribuer au développement du pays, œuvrant à faire de la ville un lieu de plus en plus prospère, moderne et heureux", a souligné Nguyên Văn Nên.

Texte et photos : Quang Châu/CVN