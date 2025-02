Le Professeur Trân Xuân Bach remporte le prix Leader en innovation en santé mondiale 2025 du CUGH

Photo : BDD/CVN

Il s’est distingué dans la catégorie Velji Faculty Leader in Global Health Innovation du CUGH 2025 qui récompense un membre du corps professoral qui a mis en œuvre/développé une innovation qui a un impact positif sur le bien-être des personnes vivant dans des milieux à faible revenu ou sur l’environnement.

Ce prix a été remis lors de la 16e conférence annuelle du CUGH qui s’est tenue du 20 au 23 février à Atlanta, aux États-Unis. D’autres catégories comprennent Velji Student Leader in Global Health, Velji Faculty Leader in Global Health Innovation, Velji Global Health Award for Teaching Excellence, Velji Young African Leader Award, Velji Planetary Health/One Health Innovation Award.

Fondé en 2008, le CUGH est composée de plus de 190 institutions universitaires et autres organisations du monde entier engagées dans la résolution des problèmes de santé mondiale. Il soutient les institutions universitaires et les partenaires pour améliorer le bien-être des personnes et de la planète par l’éducation, la recherche, le service et le plaidoyer.

Le Professeur Trân Xuân Bach, qui est également économiste de la santé et professeur adjoint à l’Université Johns Hopkins, est spécialisé dans la modélisation analytique des décisions visant à guider le développement et l’évaluation des technologies et des politiques de santé.

Photo : BDD/CVN

Fort d’une vaste expérience de conseil auprès d’agences des Nations unies, d’organisations internationales et de gouvernements à travers l’Asie, son travail se concentre sur l’identification d’interventions rentables, l’évaluation des services et des innovations en matière de santé et le renforcement des systèmes de santé.

Ses efforts portent sur les défis mondiaux cruciaux en matière de santé, notamment le VIH/SIDA, la toxicomanie, la santé mentale et la préparation et la réponse aux pandémies.

Le Professeur Trân Xuân Bach avait reçu de nombreux prix de recherche internationaux, notamment le prix IBTN LMIC Investigator Award 2024, le prix ISPOR LMIC Research Excellence Award 2023, le prix international de recherche du Hopkins Center for AIDS Research, et a été finaliste pour le prix de recherche APEC 2022 sur les femmes en bonne santé et les économies saines.

Il a été nommé membre du Groupe consultatif technique (TAP) du Fonds de lutte contre les pandémies, lancé en novembre 2022 par les dirigeants des pays du G20 et placé sous l’égide du Groupe de la Banque mondiale.

VNA/CVN