Conflit militaire au Moyen-Orient

Réduire la pression sur les carburants et les matériaux pour les grands projets

Le conflit militaire au Moyen-Orient exerce actuellement une pression sans précédent sur de nombreux projets d’infrastructures de transport, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en carburant et en matériaux de construction. Face à la flambée des coûts et aux perturbations de l’approvisionnement, les entreprises de construction s’efforcent de maintenir l’activité sur les chantiers et de limiter les retards dans la réalisation des projets.

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Photo : Nhân Dân/CVN

En seulement deux semaines, du 28 février au 10 mars, les prix réglementés de deux carburants essentiels – l’essence RON 95-III et le gazole 0,05S – ont augmenté de 40 à 60% par rapport à la période de référence. Le prix du gazole DO, principal carburant utilisé par les engins de chantier, est ainsi passé de plus de 17.000 dôngs à plus de 30.000 dôngs le litre, sans compter les frais de transport jusqu’aux chantiers.

Des chantiers ralentis, des travaux presque à l’arrêt

Dans les projets d’infrastructures de transport, le carburant représente entre 30 et 50% du coût d’exploitation des engins de chantier. Les fortes fluctuations des prix ont donc un impact direct sur l’ensemble de la structure des coûts. Par ailleurs, la hausse du prix du carburant et du transport entraîne une augmentation des prix des matériaux de construction tels que la pierre, le sable, l’acier ou encore le ciment. Au premier trimestre 2026, les prix des matériaux de base ont ainsi progressé de plus de 10%. Dans le même temps, de nombreux chantiers à travers le pays font face à une pénurie de carburant.

Sur le projet d’autoroute Huu Nghi - Chi Lang, dans la province de Lang Son, la consommation quotidienne moyenne de gazole atteint environ 90.000 litres, chaque engin nécessitant entre 5.000 et 20.000 litres par jour. Pourtant, les stations-service limitent souvent les ventes à environ 500 litres. Bien que l’entreprise accepte de payer des frais de transport supérieurs de 20 à 30% au prix réglementé par l’État, l’approvisionnement reste insuffisant. Depuis début février 2026, les coûts de transport entre les carrières et les chantiers ont également augmenté de 30 à 40%.

La situation est similaire pour le projet d’autoroute Dông Dang - Trà Linh, dans la province de Cao Bang. Le chantier consomme en moyenne 150.000 litres de gazole par jour, mais l’approvisionnement reste irrégulier dans les provinces de Lang Son et Cao Bang. De nombreuses stations-service refusent de vendre du carburant en fûts ou en petites citernes destinées aux machines stationnées sur les chantiers. À un moment donné, le prix du gazole a même augmenté de 72% par rapport à janvier 2026, sans compter les coûts de transport.

Dans le Sud, sur le chantier d’élargissement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, l’entrepreneur doit organiser un système de rotation du personnel afin d’acheter du carburant dans différentes stations-service pour alimenter les engins. En conséquence, plusieurs fronts de travaux ont dû être temporairement suspendus ou fonctionner à capacité réduite. Le système de rotation du travail "trois postes de huit heures, quatre équipes", recommandé par le gouvernement, devient difficile à maintenir.

Photo : Nhân Dân/CVN

Dans ces conditions, l’objectif de respecter les délais est sérieusement compromis. La plupart des contrats ont été signés sur la base des prix en vigueur lors de la planification des projets, sans mécanisme permettant d’absorber des fluctuations exceptionnelles des coûts. Le coût total des projets risque ainsi de dépasser largement les budgets approuvés.

Lors de sa visite sur le chantier d’élargissement de l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a reconnu les difficultés liées à la pénurie de matériaux. Il a indiqué qu’il en informerait le gouvernement afin de rechercher des solutions. Il a également demandé aux autorités locales de faire preuve de flexibilité dans l’octroi des licences d’exploitation minière et d’augmenter les capacités d’extraction afin d’assurer l’approvisionnement en matériaux de construction.

"Le sable extrait doit être utilisé en priorité pour ce projet stratégique et ne doit en aucun cas être vendu à des fins commerciales externes. Toute violation sera strictement sanctionnée, y compris par la suspension des activités", a souligné le ministre.

Nguyên Quang Huy, directeur général du groupe Dèo Ca - investisseur dans plusieurs projets autoroutiers majeurs - a déclaré : "Pour faire face à la pénurie de carburant, nous avons activement recherché de nouveaux fournisseurs et augmenté les réserves de carburant sur les chantiers. Parallèlement, nous avons réorganisé le plan de construction en concentrant les ressources disponibles sur les zones prioritaires afin d’éviter leur dispersion. Nous travaillons également avec les sous-traitants pour préparer un plan visant à rattraper les retards dès que l’approvisionnement s’améliorera".

La nécessité de solutions globales et durables

Le 9 mars, la province de Cao Bang a publié une directive urgente demandant aux services compétents, aux autorités locales et aux investisseurs de réviser, de mettre à jour et de publier rapidement les prix des matériaux de construction, du carburant et de la main-d’œuvre en fonction de l’évolution du marché.

Photo : Nhân Dân/CVN

À la suite de cette directive, la société du projet Dông Dang - Trà Linh a demandé au Comité populaire provincial d’exiger des fournisseurs qu’ils accordent la priorité à l’approvisionnement en carburant des entreprises de construction. Elle a également appelé les services, les agences et les entreprises locales à coopérer pour stabiliser les prix du carburant, des matériaux et de la main-d’œuvre, tout en évitant la spéculation et les hausses abusives qui pourraient alourdir les coûts du projet.

L’entreprise a par ailleurs demandé à la province de transmettre au gouvernement, aux ministères concernés et au Groupe pétrolier national vietnamien des propositions visant à stabiliser les prix du carburant. La mise à jour régulière des fluctuations du marché, notamment la publication des prix des matériaux et des indices des prix de la construction, permettra d’ajuster les contrats conformément à la réglementation.

Sous la double pression des coûts et de l’approvisionnement, les entrepreneurs et les sociétés de projet ont mis en place de nombreuses mesures afin de maintenir autant que possible l’avancement des travaux. Les entreprises ont notamment travaillé avec les autorités locales et les services du commerce pour obtenir une priorité dans l’allocation du carburant. Elles ont également accepté de supporter des frais de transport supplémentaires par rapport aux prix réglementés afin de garantir leur approvisionnement.

Sur le plan technique, les entreprises optimisent l’utilisation des machines en privilégiant les équipements économes en carburant pour les tâches ne nécessitant pas une puissance maximale. Parallèlement, elles maintiennent une production maximale pour les activités moins dépendantes des machines. Plus important encore, les sociétés de projet prennent elles-mêmes en charge les surcoûts engendrés, en l’absence de mécanisme de compensation spécifique.

Si les efforts des entreprises sont importants, ils seront difficiles à maintenir sur le long terme sans intervention et soutien rapides de l’État. Cette situation exerce en effet une forte pression sur leur trésorerie et leur capacité financière.

Face aux fluctuations importantes du marché des carburants, les autorités ont commencé à mettre en œuvre certaines mesures pour stabiliser le marché et garantir l’approvisionnement. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a notamment activé le mécanisme du Fonds de stabilisation des prix des carburants et s’est engagé à renforcer le contrôle de l’approvisionnement par les distributeurs tout en surveillant étroitement l’évolution du marché.

Photo : ND/CVN

Ces mesures constituent un signal positif. Toutefois, selon les associations professionnelles et les entreprises du secteur, elles restent des solutions à court terme qui ne traitent pas le problème à la racine. La plupart des contrats de construction ne prévoient pas de mécanismes flexibles d’ajustement des prix, tandis que les pénuries locales d’approvisionnement persistent dans plusieurs régions.

C’est pourquoi les entreprises et les associations professionnelles ont adressé une pétition au Premier ministre, proposant trois groupes principaux de solutions.

Premièrement, concernant l’approvisionnement : elles demandent au Groupe pétrolier national vietnamien de donner la priorité aux projets d’infrastructures clés afin de permettre aux entreprises d’acheter de grandes quantités de carburant sans interruption. Elles proposent également de renforcer les contrôles et de sanctionner sévèrement toute spéculation ou manipulation des prix.

Deuxièmement, concernant les mécanismes contractuels : elles suggèrent d’intégrer les fluctuations du coût du carburant dans les estimations de construction, les prix des offres et les prix contractuels, afin de servir de base aux paiements entre les parties. En cas de fluctuations prolongées liées au conflit international, les dispositions relatives à la force majeure pourraient être appliquées pour ajuster les contrats.

Troisièmement, à plus long terme : elles recommandent la mise en place d’un mécanisme régulier de mise à jour et de publication des indices des prix de la construction, du carburant et des matériaux, afin de refléter fidèlement l’évolution du marché et de créer un cadre juridique permettant d’ajuster les prix des contrats.

"Il est nécessaire d’autoriser la compensation des écarts de coûts du carburant dans les estimations, les prix des offres et les contrats de construction, afin de servir de base au paiement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Cette mesure devrait s’appliquer à partir de mars 2026 jusqu’à la stabilisation des prix de l’essence et du diesel", a proposé l’Association vietnamienne des entrepreneurs en construction.

Tâm An/CVN