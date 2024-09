Des produits de l'emballage et de l'imprimerie exposés à Hô Chi Minh-Ville

Le Salon international des machines et équipements de l'industrie de l'emballage et de l'imprimerie (VietnamPrintPack) 2024 a ouvert ses portes au Centre international de foires et expositions de Saigon (SECC), dans le 7 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

L'événement est co-organisé par la Compagnie par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, et la Sarl de services, de commerce et de marketing Yorkers (Taïwan, Chine), ainsi qu'un certain nombre d'unités de promotion commerciale.

Cet événement important rassemble les dernières technologies dans ce secteur, permettant de promouvoir le développement de l’industrie de l’imprimerie et de l’emballage pour les marchés vietnamiens et régionaux.

900 stands de 17 pays et territoires

Avec une superficie de 19.850 m², le salon de cette année réunit 900 stands de 362 entreprises venues de 17 pays et territoires tels que l'Australie, la Chine, le Danemark, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, Israël, le Japon, la Malaisie, les Pays-Bas, les Philippines, Hong kong et Taïwan (Chine), la Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Vietnam.

On peut citer les compagnies Heidelberger Druckmaschinen (Allemagne), Thai KK Industry (Thaïlande), Ching Feng Machinery (Taïwan).

Du côté vietnamien, on note la participation de Cuu Long Trading, Trung My A, VPrint, Viêt Thuân Trading, PTS Industries…

Selon Pham Dang Khanh, directeur général adjoint de Vinexad, les visiteurs peuvent facilement trouver une série de produits, de machines avancées d'imprimerie, des technologies modernes d'emballage et des matières premières. À cela s’ajoute une variété d'innovations en matière d'imprimerie numérique de cartons et de solutions d'emballage durables, répondant à la tendance mondiale d’une production à la fois respectueuse de l'environnement et efficace.

Dans le cadre de VietnamPrintPack 2024, qui se déroule jusqu’au 21 septembre, le comité d'organisation déploie également une série de séminaires tels que “Les tendances vertes et intelligentes dans l’industrie de l’emballage et de l’impression associées au contexte de production actuel”, “Automatisation dans la production d'emballages : application de la technologie d'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts”, “Réduire les émissions de carbone : stratégies de chaîne d'approvisionnement en matière d'impression et d'emballage des entreprises mondiales”.

Ces séminaires, qui réunissent de nombreux experts et entreprises du pays et de l’étranger, font le point sur les dernières tendances durables dans l'industrie de l'emballage et de l'imprimerie, les technologies d'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts, les stratégies d'approvisionnement des entreprises mondiales.

Texte et photos : Tân Dat/CVN