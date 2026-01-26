Résolution 79-NQ/TW

Le Vietnam encourage la coopération entre entreprises publiques et étrangères

La Résolution n°79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie publique met l’accent sur l’encouragement des entreprises publiques à coopérer avec d’autres entreprises au sein des chaînes de valeur, y compris celles disposant de capitaux étrangers. Cette orientation est considérée comme l’une des mesures importantes pour favoriser une croissance rapide et durable du Vietnam.

La Résolution réaffirme que l’économie publique constitue une composante particulièrement importante de l’économie de marché à orientation socialiste. Après 80 ans de construction et de développement, et surtout près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi moi), l’économie publique a toujours joué un rôle central dans l’orientation et la régulation des activités économiques, contribuant à la croissance, à la stabilité économique, à l’équilibre général de l’économie, à la défense et à la sécurité, ainsi qu’au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Afin de dynamiser ce secteur et de contribuer à l’objectif de faire du Vietnam un pays doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, la Résolution encourage notamment les entreprises publiques à coopérer avec d’autres entreprises dans leurs domaines d’activité principaux, ainsi qu’avec des entreprises innovantes et engagées dans la transformation numérique. L'objectif est de former des groupes capables de maîtriser des technologies clés, mobiliser efficacement les ressources sociales et stimuler l’innovation.

Selon le ministère des Finances, à la fin de l’année 2025, le Vietnam avait attiré plus de 520 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), provenant d’environ 150 pays et territoires. Les entreprises d’IDE ont apporté une contribution importante au développement socioéconomique national.

Le Dr. Nguyên Anh Tuân, président de l'Association des entreprises à investissement étranger, estime que les contributions des IDE à la croissance économique et à l'intégration internationale du Vietnam est indéniable. Toutefois, le potentiel des liens régionaux entre les IDE et les entreprises nationales semble encore inexploité. Bien que le taux de localisation soit en hausse, il demeure très faible.

L’ancien directeur général de l'Office national des statistiques, Nguyên Bich Lam, a souligné que dans le cadre des liens entre les investissements directs étrangers (IDE) et les entreprises nationales, l’économie publique ne se tient pas à l’écart et ne se substitue pas aux acteurs concernés, mais assume un rôle de catalyseur dans la création d’un écosystème, notamment à travers de grands groupes actifs dans des domaines clés tels que l’énergie, les infrastructures, les transports et les technologies.

De son côté, Pham Thanh Binh, directeur du Centre de promotion, d'information et de soutien aux investissements du Nord, relevant de l'Agence d'investissement étranger du ministère des Finances, a déclaré que le Vietnam est devenu une destination privilégiée pour de nombreuses grandes entreprises dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’électronique, de l’énergie et des services

Toutefois, dans un contexte mondial marqué par les mutations des chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique et les engagements en faveur d’une croissance verte, le Vietnam doit adapter sa stratégie afin d’attirer des IDE plus qualifiés et à plus forte valeur ajoutée.

Dans cette optique, le Vietnam s'attachera, dans les prochains mois, à attirer des IDE de haute technologie et innovants, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies et des centres de recherche et développement, et à promouvoir les investissements dans la transition écologique, le développement durable, les énergies renouvelables et l'économie circulaire.

Il est en particulier nécessaire de renforcer la coopération entre les entreprises étrangères et vietnamiennes afin d'accroître le taux de localisation, de favoriser les transferts de technologie et d'augmenter les capacités de production.

