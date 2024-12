Attirer des ressources pour développer la culture, les sports et le tourisme

Une conférence hybride du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a eu lieu le 18 décembre à Hanoï, pour dresser le bilan de son travail en 2024 et lancer ses tâches en 2025. Le Premier ministre Pham Minh Chinh y a participé.

Il est nécessaire de mettre en place et de perfectionner des institutions afin d'attirer les ressources, d'encourager les talents dévoués, tout en prenant des mesures pour sanctionner ceux qui entravent le développement des secteurs de la culture, du sport et du tourisme.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa participation à une conférence hybride du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, tenue le 18 décembre.

Cet événement avait pour objet de dresser le bilan de travail du ministère en 2024 et de lancer ses tâches en 2025. Placé sous le thème "Construire une culture avancée et imprégnée de l'identité nationale - Moteur de développement national dans une nouvelle ère, l'ère de l'ascension nationale", cette conférence a vu la participation de dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays.

Réalisations et défis

Les participants ont discuté des réalisations, défis et perspectives du secteur. Ils ont souligné des solutions et actions urgentes pour promouvoir la culture, le sport et le tourisme vietnamiens à l'international, tout en mettant en avant l'importance de créer un environnement favorable au développement de ces secteurs, de valoriser les valeurs familiales dans la nouvelle situation, d'encourager les industries culturelles et de développer le tourisme associé à la préservation culturelle.

Selon le chef du gouvernement, il est nécessaire d'internationaliser les valeurs culturelles, les réalisations touristiques et sportives, tout en s'inspirant des essences culturelles, sportives et touristiques du monde.

Lors de la conférence, Pham Minh Chinh a salué les efforts et les résultats importants obtenus par les personnes travaillant dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme à travers le pays en 2024. Il a franchement souligné un certain nombre de limites et a demandé au secteur de la culture, des sports et du tourisme d'innover véritablement dans sa pensée, de réaliser des percées dans la création d'un espace de développement.

Pham Minh Chinh a demandé au secteur de créer des percées institutionnelles pour transformer les valeurs culturelles en moteurs de développement national. Il a souligné la nécessité de simplifier les procédures administratives et de se concentrer sur la formation d'une main-d'œuvre de haute qualité. Des politiques doivent être mises en place pour attirer et valoriser les talents et stimuler la créativité des intellectuels, des artistes et des athlètes. Il a aussi appelé à intensifier la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, particulièrement celui des minorités ethniques.

Concernant le sport, le Premier ministre a insisté sur l'importance de l'éducation physique en milieu scolaire, de l'investissement dans les disciplines olympiques et de celles où le Vietnam possède un avantage compétitif. Pour le tourisme, il a demandé des solutions audacieuses pour développer un écosystème touristique intelligent lié à la transformation numérique.

Le Premier ministre a exprimé son espoir que le secteur de la culture, du sport et du tourisme continuerait à promouvoir ses traditions, contribuant ainsi à créer une base solide pour que le pays entre dans une ère de prospérité.

En 2024, le Vietnam a eu deux nouveaux patrimoines reconnus par l'UNESCO, à savoir les bas-reliefs gravés sur les neuf urnes dynastiques du Palais impérial de Huê classés comme patrimoine documentaire de la région Asie-Pacifique par le Comité du programme Mémoire du monde pour Asie-Pacifique ; et le festival de la déesse Bà Chúa Xứ au Mont Sam dans la province d'An Giang inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le sport vietnamien a brillé lors des compétitions internationales avec un total de 1.214 médailles, dont 482 médailles d'or. L'équipe féminine de volley-ball a remporté sa première médaille aux championnats du monde et son deuxième titre de championne à la Coupe Challenge féminine de volley-ball 2024 de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC).

Parallèlement, le secteur du tourisme a accueilli 17,5 millions de touristes étrangers, en hausse de 38,9% par rapport à 2023, et environ 110 millions de visiteurs nationaux (+1,6%). Les recettes touristiques sont estimées à environ 840.000 milliards de dôngs (33 milliards d’USD), en hausse de 23,8%.

