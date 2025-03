Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du droit international lors d'une rencontre à l'ONU

La secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques et conseillère juridique des Nations unies, Elinor Hammarskjöld, a exprimé sa satisfaction quant au rôle et aux contributions proactives et concrètes du Vietnam aux instances juridiques de l'ONU, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, à New York, le 26 mars.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion consacrée à la coopération et aux priorités communes des deux parties, suite à la nomination d'Elinor Hammarskjöld, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a hautement apprécié l'étroite collaboration et le soutien apportés au Vietnam par le Bureau des affaires juridiques de l'ONU, notamment l'assistance technique et les programmes de renforcement des capacités des juristes vietnamiens provenant de divers ministères et secteurs. Il a évoqué l'engagement du Vietnam au sein des principaux organes juridiques de l'ONU, tels que la Commission du droit international (CDI), la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et la Commission juridique et technique (CJT) de l'Autorité internationale des fonds marins.

Le Vietnam a joué un rôle actif dans les négociations relatives à des cadres juridiques importants, notamment l'Accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ) et la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Le diplomate a réaffirmé l'engagement constant du Vietnam en faveur du respect scrupuleux du droit international et a exprimé la volonté du pays de poursuivre sa coopération étroite avec le Bureau des affaires juridiques de l'ONU et les autres États membres. Cet engagement vise à renforcer l'efficacité des mécanismes juridiques, à promouvoir la codification du droit et à faire progresser le développement du droit international dans le cadre des Nations unies.

Elinor Hammarskjöld a exprimé son espoir de voir le Vietnam renforcer sa contribution et sa collaboration étroite avec le Bureau des affaires juridiques et les autres entités des Nations unies dans les efforts de réforme en cours. Elle a souligné l'importance de cette coopération pour améliorer l'efficacité du système des Nations unies et renforcer le respect de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international. Cette collaboration accrue contribuerait de manière significative au renforcement de l'État de droit, favorisant ainsi la paix, la stabilité et le développement durable à l'échelle mondiale.

VNA/CVN