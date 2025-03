Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l'ambassadeur d’Autriche au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement s’est réjoui des résultats impressionnants obtenus dans les relations bilatérales Vietnam - Autriche. Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial de l’Autriche au sein de l’ASEAN, tandis que l’Autriche figure parmi les dix principaux marchés d’exportation du Vietnam dans l’Union européenne, avec un volume commercial atteignant environ 2,45 milliards de dollars en 2024.

Le Premier ministre a salué les aides publiques au développement (APD) fournies par le gouvernement autrichien, qui ont contribué positivement au développement socio-économique du Vietnam.

Afin de mieux exploiter le potentiel et les atouts des deux pays, et d’approfondir les relations bilatérales à l’avenir, le Premier ministre a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, et de multiplier les initiatives visant à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.

Il s’est dit convaincu que la ratification par le Parlement autrichien de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), ainsi que la levée par la Commission européenne du «carton jaune» sur les produits de la pêche du Vietnam, ouvriraient de nouvelles perspectives pour la coopération économique entre le Vietnam et l’UE, et plus particulièrement avec l’Autriche.

Le Premier ministre a identifié le secteur ferroviaire, domaine de compétence de l’Autriche, comme un axe de coopération prometteur. Il a également souhaité que les deux parties intensifient leur coordination, leurs échanges et leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, des arts, et collaborent pour relever ensemble les défis mondiaux tels que le changement climatique. Il a proposé l’organisation d’événements culturels afin de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux peuples.

L'ambassadeur Philipp Agathonos a affirmé que le Vietnam est un partenaire clé de l’Autriche en Asie du Sud-Est, et a exprimé son engagement à œuvrer pour approfondir la coopération bilatérale.

Il a indiqué que, tout en consolidant les domaines de coopération traditionnels, l’ambassade d’Autriche travaillerait en étroite collaboration avec ses partenaires vietnamiens pour explorer de nouveaux secteurs prometteurs, notamment dans les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, la cybersécurité, les soins infirmiers, ainsi que les infrastructures ferroviaires.

VNA/CVN