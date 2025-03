Le président brésilien arrive à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam

Le dirigeant brésilien a été accueilli à l'aéroport international de Nôi Bài par, entre autres, le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hung Viêt.

Le président Lula da Silva est le premier chef d'État étranger à effectuer une visite d'État au Vietnam en 2025. Il s’agit de sa deuxième visite au Vietnam en tant que chef de l’État brésilien, la première remontant à 2008.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, le reclassement des relations entre les deux pays au niveau du partenariat stratégique, lors de la participation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024, témoigne du développement solide, substantiel et efficace des liens bilatéraux, marquant un bond qualitatif dans les relations politiques et diplomatiques.

De son côté, l'ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, a estimé que la visite du président Lula da Silva marquerait une étape importante dans les relations bilatérales et le dialogue entre le Vietnam et le Brésil.

Cette visite souligne également la complémentarité entre les deux nations et le rôle important de leurs économies dans les secteurs clés tels que l'agriculture, les sciences, les technologies et l'innovation. Elle vise également à élargir de nouvelles voies de coopération en matière de commerce, d'économie et d'investissement.

VNA/CVN