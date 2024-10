Hanoï, lieu de rencontre politique

Hanoï, la capitale millénaire du Vietnam, est non seulement un centre politique, économique et culturel, mais aussi une destination attrayante pour de nombreux hommes politiques et amis internationaux.

>> La Tour du drapeau de Hanoï, témoin historique et symbole de gloire

>> Les portes de Hanoïen grand format

>> Un défilé pour mettre en valeur les villages de métiers de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Avec une histoire riche, une architecture ancienne, une culture diversifiée et un paysage charmant, Hanoï est devenue un point de rencontre important pour les grands événements internationaux, allant des sommets aux activités diplomatiques de haut niveau.

Ces dernières années, Hanoï s'est affirmée comme un lieu de "rendez-vous" pour les grands événements internationaux, attirant l'attention d'amis et de dirigeants du monde entier. Les événements diplomatiques historiques organisés à Hanoï confirment non seulement la position du Vietnam sur la scène internationale, mais présentent également au monde une capitale civilisée, pacifique et accueillante.

Avec ses valeurs culturelles et historiques uniques, Hanoï est à la fois un lieu de rencontre pour les dirigeants mondiaux et un "pont" entre le Vietnam et le monde. La ville continue d'affirmer son rôle important sur la carte diplomatique internationale, contribuant à façonner l'image d'un Vietnam amical, ouvert et prometteur pour le développement.

Le 7e Sommet de la Francophonie en 1997

Photo : VNA/CVN

Le 7e Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie, du 14 au 16 novembre 1997 à Hanoï, a clairement démontré le rôle important de la capitale en tant que destination attractive, sûre et fiable pour les événements internationaux majeurs. Ayant pour thème "Renforcer la coopération et la solidarité francophone pour la paix et le développement socio-économique", la conférence a adopté la Déclaration de Hanoï, soulignant la relation indissociable entre paix et développement, ainsi que l'interconnexion entre croissance économique, progrès social et développement durable.

Cet événement fut un succès diplomatique pour le Vietnam et a marqué l'ouverture du pays au multilatéralisme. La conférence a contribué au perfectionnement institutionnel de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), avec l'élection du premier secrétaire général et l'adoption de la Charte de l'OIF.

Considéré comme le premier événement majeur organisé au Vietnam après l'unification du pays et l'ouverture à l'intégration, le 7e Sommet de la Francophonie à Hanoï a permis au pays de présenter au monde un Vietnam renouvelé, développé et intégré, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre le Vietnam et les autres pays de la communauté francophone. L'événement a aussi affirmé Hanoi en tant que lieu de rencontre idéal pour les activités internationales.

Le 6e Sommet de l'ASEAN en 1998

Les 16 et 17 décembre 1998, s'est tenu à Hanoï le 6e Sommet de l'ASEAN sur le thème "Solidarité et coopération pour une ASEAN de paix, de stabilité et de développement équitable". C'était la première fois que le Vietnam accueillait un sommet de l'ASEAN, trois ans seulement après son adhésion à cette organisation régionale.

La conférence a approuvé la Déclaration de Hanoï et le Programme d'action de Hanoï (HPA) pour mettre en œuvre la Vision 2020, ainsi que la Déclaration de mesures fortes pour améliorer l'environnement d'investissement de l'ASEAN. Elle a également enregistré la signature de quatre accords de coopération dans des domaines spécifiques, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité, à la promotion de la coopération et à la restauration de l'image de l'ASEAN tout en orientant son développement. La conférence a décidé d'admettre le Cambodge en tant que 10e membre de l'ASEAN, et la cérémonie d'admission a eu lieu à Hanoï.

Le 5e Sommet ASEM en 2004

Photo : VNA/CVN

Le 5e Sommet Asie-Europe (ASEM-5) s'est tenu à Hanoï les 8 et 9 octobre 2004, sur le thème "Vers un partenariat Asie-Europe plus dynamique et plus substantiel". Étaient présents à la conférence les chefs d'État et de gouvernement de 13 pays asiatiques et de 25 pays européens.

La particularité de l'ASEM cette fois-ci fut l'admission de 13 nouveaux membres, dont les trois pays restants de l'ASEAN : le Cambodge, le Laos et le Myanmar, ainsi que 10 nouveaux pays membres de l'Union européenne (UE). Le sommet de Hanoï a donc signé le premier élargissement de l'ASEM.

Il s'agissait d'un événement politique international important, marquant une nouvelle étape de développement, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, du processus de l'ASEM. Ce sommet a renforcé le rôle et la position de l'ASEM sur la scène internationale et contribue à intensifier la réputation du Vietnam dans la coopération internationale.

Le Sommet de l'APEC en 2006

Photo : VNA/CVN

Le Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) de 2006 fut l'un des plus grands événements diplomatiques jamais organisés à Hanoï. C'était la première fois que le Vietnam assumait le rôle de pays hôte de l'APEC, marquant une percée diplomatique et économique pour le pays.

Cet événement a réuni des chefs d'État et des représentants de haut rang des économies membres de l'APEC, notamment des dirigeants de grandes économies telles que le président chinois Hu Jintao, le président russe Vladimir Poutine, le président américain George W. Bush, ainsi que le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la République de Corée, Roh Moo-hyun. Hanoï a réussi à organiser et à accueillir des délégations internationales, contribuant ainsi à renforcer le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde.

La 132e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, UIP-132, en 2015

La 132e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) s'est tenue à Hanoï du 28 mars au 1er avril 2015. L'événement a rassemblé des parlementaires de 133 pays ainsi que 23 organisations parlementaires internationales et régionales. Après cinq jours de travail actif, responsable et efficace, avec plus de 30 sessions, dont près de 20 séances plénières, l'Assemblée générale de l'UIP-132 et les conférences connexes ont été un grand succès. L'organisation réussie par le Vietnam de l'Assemblée générale de l'UIP-132 a affirmé une fois de plus que le pays est toujours proactif et dynamique dans l'intégration et la coopération internationales, y compris dans le domaine de la coopération parlementaire et législative.

En tant que pays hôte de l'UIP-132, le Vietnam a fait des propositions et des contributions pratiques et efficaces au succès global de cette Assemblée générale. Le fait que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Sinh Hùng, ait été élu à l'unanimité président de l'UIP-132 par l'Assemblée générale témoigne de la confiance et du prestige du Vietnam en général, et de l'Assemblée nationale en particulier, sur la scène internationale.

Lors de cet événement, Hanoï a laissé une forte impression dans le cœur des délégués internationaux grâce à son organisation bien préparée et soignée, contribuant au grand succès de la conférence, avec de nombreux résultats positifs, et laissant une bonne impression auprès des amis internationaux du pays et de l'Assemblée nationale du Vietnam.

La Conférence WEF ASEAN en 2018

Photo : VNA/CVN

La conférence du Forum économique mondial sur l'ASEAN (WEF ASEAN) de 2018 a fait de Hanoï le point focal de la région, avec la participation de dirigeants de toute l'Asie du Sud-Est et du monde. Cet événement a représenté une opportunité pour le Vietnam de promouvoir l'image d'un pays dynamique, prêt à s'intégrer et à contribuer au développement commun de la région de l'ASEAN à l'ère de la technologie 4.0.

Le Sommet de coopération de la sous-région du Grand Mékong (GMS) en 2018

Du 29 au 31 mars 2018, le 6e Sommet de coopération de la sous-région du Grand Mékong (GMS6) s'est tenu à Hanoï, avec la participation des dirigeants des pays du bassin du Mékong et d'autres partenaires internationaux. La conférence a discuté de la coopération en matière d'infrastructures durables, ainsi que du développement économique et environnemental pour la région. L'organisation réussie de cet événement a prouvé que Hanoï est un centre important pour la coopération au développement régional.

Le Sommet États-Unis - République populaire démocratique de Corée en 2019

Photo : VNA/CVN

L'un des événements diplomatiques les plus historiques organisés à Hanoï a été le deuxième sommet États-Unis - République populaire démocratique de Corée, qui a eu lieu en février 2019. La rencontre entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un a attiré l'attention du monde entier.

Hanoï, en tant que lieu de ce deuxième sommet, a garanti non seulement une sécurité absolue, mais a également fait preuve d'une diplomatie habile en servant de "pont" pour le dialogue. Ce dialogue important démontre clairement la politique étrangère d'indépendance et d'autonomie du Vietnam, promouvant la paix, la coopération et le développement, en tant que membre responsable de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

La position, le rôle, la préparation et l'organisation du pays hôte, le Vietnam, ont été reconnus et hautement appréciés par les dirigeants des États-Unis, de la République populaire démocratique de Corée et de la communauté internationale.

Le 37e Sommet de l'ASEAN 2020

L'année 2020 de la présidence vietnamienne de l'ASEAN s'est terminée avec le succès du 37e Sommet de l'ASEAN (ASEAN-37) et des sommets connexes, qui se sont déroulés en ligne du 12 au 15 novembre 2020.

Ces événements ont constitué les activités les plus importantes marquant les efforts et les contributions positives du Vietnam à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde en 2020, une année particulièrement difficile dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Bien qu'une grande partie de la conférence se soit déroulée en ligne, l'organisation réussie de cet événement par Hanoï, dans un contexte de pandémie, a démontré sa capacité à gérer un événement important en des temps difficiles.

Photo : VNA/CVN

La coordination efficace des activités du Vietnam au sein de l'ASEAN et l'acquisition d'une marque audacieuse en tant que président de l'ASEAN 2020 ont été reconnues et hautement appréciées par les partenaires internationaux.

En particulier, les dirigeants des pays de l'ASEAN ont salué le Vietnam pour sa capacité à coordonner et diriger l'ASEAN dans les moments les plus difficiles, maintenant ainsi la dynamique de coopération, de construction et d'action proactive pour unir la Communauté de l'ASEAN tout en promouvant la coopération afin de répondre rapidement et efficacement aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Dialogue politique de haut niveau ASEM en 2021

Le 22 juin 2021, le dialogue politique de haut niveau du Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) s'est tenu dans un format combiné, en ligne et en présentiel, à Hanoï sur le thème "25 ans de fondation de l'ASEM - Renforcer davantage le partenariat Asie-Europe dans un monde en mutation".

Ce dialogue politique de haut niveau de l'ASEM a été le premier forum multilatéral organisé en présentiel et en ligne après le XIIIe Congrès du Parti. Il s'agissait d'une initiative du Vietnam pour célébrer le 25e anniversaire de la fondation de l'ASEM (1996-2021) et a constitué l'une des activités les plus importantes du Forum de l'ASEM en 2021.

Le dialogue a réaffirmé une fois de plus le rôle et les contributions du Vietnam au Forum ASEM, aux côtés des pays membres, pour construire un partenariat Asie-Europe de plus en plus dynamique et fortement développé en faveur de la paix et de la stabilité mondiale, ainsi que pour la prospérité des deux continents.

La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires en 2023

Photo : VNA/CVN

La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires se tient à Hanoï du 14 au 17 septembre 2023 avec de nombreuses activités importantes. Avec l'accord du Politburo et le soutien des parlements membres de l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée nationale du Vietnam a accueilli cette conférence sur le thème "Le rôle de la jeunesse dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à travers la transformation numérique et l'innovation".

La conférence a réuni près de 500 délégués et jeunes parlementaires de plus de 70 parlements membres de l'UIP, ainsi que des représentants d'organisations internationales et des jeunes exemplaires du Vietnam. Il s'agit de l'un des événements internationaux importants, soulignant le rôle de Hanoï non seulement en tant que capitale politique, mais également comme destination clé pour les jeunes politiciens et dirigeants du monde entier.

Les jeunes parlementaires ont eu l'occasion d'échanger et de discuter de solutions pour promouvoir le développement durable, utiliser la technologie numérique dans la gestion sociale et améliorer la capacité de la jeune génération à faire face à des défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités.

La conférence a notamment adopté une Déclaration sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers la transformation numérique et l'innovation. Il s'agit de la première déclaration émise lors de la Conférence mondiale des jeunes parlementaires à travers neuf éditions, démontrant la détermination, le consensus élevé et le fort engagement des jeunes parlementaires de l'UIP dans la promotion de la mise en œuvre des ODD à l'échelle mondiale.

Cet événement n'était pas seulement une opportunité pour les jeunes dirigeants de partager leurs expériences et d'apprendre les uns des autres, mais il a contribué également à renforcer l'image de Hanoï en tant que destination digne de confiance, conviviale et sûre pour les événements internationaux. Le succès de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires continue d'affirmer la position du Vietnam et de Hanoï sur la scène internationale, tout en démontrant l'engagement du pays à soutenir et à promouvoir le rôle de la jeunesse dans les questions mondiales.

Photo : VNA/CVN

D'importantes conférences internationales organisées à Hanoï ont contribué à affirmer le rôle et la position de la capitale en tant que destination idéale pour les activités diplomatiques et la coopération internationale.

Avec son hospitalité, son organisation professionnelle, sa sécurité, sa stabilité, ses infrastructures modernes et son environnement diplomatique convivial, Hanoï continue d'être un "lieu de rencontre" de confiance pour les politiciens et les amis internationaux, contribuant ainsi à aider la ville à devenir un centre diplomatique régional et mondial, tout en promouvant les relations internationales et en exprimant l’image d’une école internationale positive et en plein développement dans le monde.

Trung Hung/CVN