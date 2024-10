La Tour du drapeau de Hanoï, témoin historique et symbole de gloire

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Située dans l’enceinte du Musée d’histoire militaire du Vietnam, rue Diên Biên Phu, dans l’arrondissement de Ba Dinh, la Tour du drapeau de Hanoï est un symbole de la fierté nationale. Depuis 70 ans, le drapeau national y flotte, rappelant à tous l’histoire glorieuse d’un peuple héroïque, souligne Nguyên Lan Huong, responsable de la communication du musée.

"La construction de la Tour du drapeau a débuté en 1805 et s’est achevée en 1812, sous le règne du roi Gia Long. Ce monument a été le théâtre de deux batailles entre l’armée royale et les Français, en 1873 et 1882. En 1882, les Français ont pris le contrôle de la tour et y ont installé une caserne. Elle leur a servi de poste d’observation jusqu’en 1954, lorsque notre armée a finalement libéré la capitale", raconte-t-elle.

La Tour du drapeau se situe dans la partie sud de l’ancienne Cité impériale de Thang Long. Elle mesure 33 m de hauteur, ou 44 m si l’on inclut le mât qui porte le drapeau. Érigée sur un socle formé de trois pyramides carrées tronquées superposées, la première mesure 42,5 m de côté pour 3,1 m de haut, tandis que la deuxième fait 27 m de côté et 3,7 m de haut. Cette deuxième section comporte quatre portes.

Au-dessus de celle de l’est, on peut lire les caractères signifiant "Accueil de la lumière de l’aube". La porte de l’ouest affiche "Reflet de la lumière", celle du sud "Orienté vers la lumière", et la porte du nord ne comporte pas d’inscription particulière. La troisième pyramide carrée tronquée mesure 12,8 m de côté pour 5,1 m de haut et possède une porte menant à un escalier orienté vers le nord.

Au-dessus, la partie principale de la tour est un poteau octogonal se rétrécissant vers le sommet, avec un escalier en colimaçon de 54 marches à l’intérieur. Cet escalier est éclairé et aéré par 39 trous en forme d’éventails répartis sur la structure. Sous les rois Nguyên, le drapeau jaune de la cour y était hissé lors des fêtes. Le roi et ses mandarins y observaient les défilés militaires et les compétitions d’arts martiaux.

Aujourd’hui, cet espace est accessible au public, offrant aux visiteurs une vue panoramique sur Hanoï. Ils peuvent notamment apercevoir, au nord, la Porte du Midi, le Pavillon des Princesses et la Porte du Nord; à l’est, la Poste de Hanoï et le lac Hoàn Kiêm ; à l’ouest, la place Ba Dinh avec le Mausolée du Président Hô Chi Minh et le Musée Hô Chi Minh; et au sud, une zone plus ouverte avec diverses architectures remarquables.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

La Tour du drapeau de Hanoi a été classée monument historique en 1989. Selon Lê Vu Huy, directeur du Musée d’histoire militaire du Vietnam, elle est l'une des rares structures encore intactes parmi les vestiges de la Cité impériale de Thang Long, et également l'une des plus imposantes.

"À travers les vicissitudes de l'Histoire, notamment durant les 30 années de guerre pour la libération nationale, la Tour du Drapeau est restée intacte. L’image du drapeau national flottant à son sommet suscite une grande fierté chez chaque Vietnamien. Pour les étrangers de passage, c’est également une image marquante", souligne-t-il.

Le drapeau, mesurant 4m sur 6m, est immédiatement remplacé s'il est délavé ou déchiré.

Parmi les nombreux événements historiques dont la Tour du drapeau a été témoin, la cérémonie de levée des couleurs du 10 octobre 1954 reste l’un des plus mémorables. Ce jour-là, des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister au premier déploiement du drapeau rouge à étoile d’or dans le ciel de la capitale libérée. La Voix du Vietnam a pu rencontrer deux témoins privilégiés de cet instant historique.

"Lorsque les troupes de libération sont entrées dans la capitale, elles ont été chaleureusement accueillies le long des routes. Ce jour-là, notre drapeau national a été hissé, flottant fièrement, symbolisant notre indépendance", raconte le premier témoin. "On était tellement heureux, les gens s’enlaçaient en pleurant. Ils saluaient les libérateurs, agitant drapeaux et fleurs, et applaudissaient avec ferveur. L’émotion était indescriptible", confie le second.

Depuis plus de 200 ans, la Tour du drapeau de Hanoï a résisté aux ravages du temps et des guerres. Elle demeure un témoin de l’histoire, un symbole de gloire et de fierté, aussi bien pour la capitale que pour l’ensemble de la nation.

VOV/VNA/CVN