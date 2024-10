Un défilé pour mettre en valeur les villages de métiers de Hanoï

Le défilé des artisans et des habitants des célèbres villages de métiers de Hanoï, organisé le 6 octobre lors du "Festival culturel pour la paix", a mis en lumière la richesse culturelle de la capitale tout en soulignant l’importance de la préservation et du développement des métiers traditionnels.

Depuis des siècles, la capitale Hanoï est reconnue comme la terre des "talents et des ressources" et des "cent métiers". Elle est étroitement liée à des sites historiques ainsi qu’à des coutumes de vie, d’agriculture et d’élevage riches et variées.

Les métiers traditionnels occupent une place importante dans le développement du tourisme culturel, représentant un véritable atout pour l’industrie touristique de la ville et pour l’évolution des métiers traditionnels à l’échelle nationale.

Des villages floricoles emblématiques tels que Tây Tuu (arrondissement de Bac Tu Liêm), Mê Linh (district du même nom), ainsi que le village de plantes d’agrément de Tich Giang (district de Phúc Tho), illustrent parfaitement cette dynamique. Ces lieux attirent tant les touristes nationaux qu’internationaux grâce à leurs valeurs culturelles séculaires et à la créativité de leurs artisans qualifiés.

Xuân Phuong/CVN