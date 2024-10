Les portes de Hanoïen grand format

Près de 200 documents et images d’archives sur les portes de Hanoï ont été présentés dans l’exposition d’archives sur le thème "Hanoï et ses portes", inaugurée lundi 7 octobre dans la cité impériale de Thang Long, à l’occasion du 70 e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 2024).

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

L’exposition est organisée par le Centre national des archives N°1 - Département de gestion des documents et des archives d’État, en collaboration avec le Centre de conservation du patrimoine de Hanoï et le Département de l’intérieur de Hanoï.

L’image des dizaines de milliers de Hanoïens accueillirent par cinq portes les troupes victorieuses le 10 octobre 1954, date de la libération de la capitale, reste gravée dans la mémoire des habitants de la capitale et de tout le pays, a rappelé le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Lê Hông Son.

L’exposition "Hanoï et ses portes" présente de précieux documents et images sur l’histoire héroïque de la capitale. Grâce aux images familières des portes étroitement associées à la vie des Hanoïens, elle a donné à voir d’une manière vivante les activités de la vie sociale autour des portes.

Les portes sont une caractéristique unique de Hanoï. C’étaient à l’origine les portes d’entrée et de sortie de la cité impériale de Thang Long, et constituaient également les points limites de la zone urbaine adjacente aux zones environnantes. Ainsi, la plupart des portes font face au fleuve Rouge pour connecter les échanges entre la ville et la campagne.

Photo : Phuong Thao/VNA/CVN

La Cité capitale de Thang Long comporta 16 portes sous le règne des Lê postérieurs, et 12 sous le règne des Nguyên. Au début du XXe siècle, il exista cinq portes qu’étaient celles de Cho Dua, Dông Mac, Câu Dên, Câu Giây et Quan Chuong. Actuellement, il n’en reste que celle de Quan Chuong (appelée jadis Dông Hà Môn, c'est-à-dire la porte donnant sur le fleuve à l’Est).

Après un millier d’années d’existence, la citadelle royale de Thang Long imposante avec des palais somptueux n’existe plus. Mais il nous reste certains vestiges et objets retraçant en partie la physionomie de l'ancienne citadelle royale de Thang Long qui nous permettant de mieux comprendre l’émergence et le développement de la région du dragon prenant son envol pendant 10 siècles.

L’exposition "Hanoï et ses portes" présente trois thématiques : Les portes anciennes, les portes de la Victoire et les portes de Hanoï d’aujourd’hui, rendant hommage à une Hanoï où tradition et modernité cohabitent de manière harmonieuse.

Elle offre une vision éblouissante d’une ville belle de ses traditions culturelles, civilisée, moderne et dynamique. Les rues animées, les infrastructures imposantes et les innovations technologiques révèlent une capitale en plein essor, devenue une destination touristique prisée et un centre d’innovation qui progresse à pas de géant.

