Des mesures de protection nécessaires pour protéger les consommateurs en ligne

Une approche collaborative impliquant les vendeurs, les acheteurs et les régulateurs est essentielle, avec un accent particulier sur la responsabilité des plateformes de commerce électronique.

Lê Triêu Dung, président de la Commission nationale de la concurrence du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a noté que l’agence traite régulièrement des plaintes liées au commerce électronique. La plupart d’entre elles concernent la mauvaise qualité des produits, les problèmes de livraison, les politiques de retour ou d’indemnisation inadéquates, les publicités trompeuses et les fausses informations. Les groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les habitants des zones rurales et reculées, sont particulièrement touchés.

Un représentant de l’Association vietnamienne du commerce électronique a indiqué qu’en moyenne, 2,5 millions de sessions de livestreaming sont organisées chaque mois avec plus de 50.000 vendeurs. Cela a entraîné une augmentation des infractions, telles que la vente de produits contrefaits et de contrebande. Les contrevenants utilisent souvent plusieurs comptes sur des plateformes telles que Facebook, Zalo et TikTok pour effectuer des ventes.

En réponse, le ministère de l’Industrie et du Commerce a émis un avertissement urgent sur les risques liés aux achats sur des plateformes transfrontalières telles que Temu, Shein et 1688, qui ne sont pas enregistrées au Vietnam. De nombreux consommateurs sont attirés par ces plateformes en raison des prix bas et de la diversité des produits.

Selon une enquête menée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) auprès de 1.000 personnes de chaque pays de l’ASEAN, 88% des consommateurs ont rencontré des produits contrefaits sur le marché. En outre, 70% ont acheté des produits contrefaits sans le savoir.

Lê Duc Anh, de l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique du ministère, a souligné la nécessité de disposer de technologies avancées pour retracer l’origine des produits et identifier les vendeurs afin de lutter contre la contrefaçon. Le ministère travaille activement à l’amélioration de l’infrastructure et des cadres juridiques du commerce électronique et a mis en place un écosystème numérique pour la protection des consommateurs.

Les experts ont appelé les plateformes de commerce électronique à assumer une plus grande responsabilité en matière de protection de la propriété intellectuelle et de prévention de la vente de produits contrefaits.

Récemment, l’Agence de surveillance du marché du MoIT et le Département de l’industrie de la sécurité du ministère de la Police ont signé un protocole d’accord pour créer une base de données pour une meilleure résolution des litiges et une meilleure protection des consommateurs.

Lê Triêu Dung a conseillé aux consommateurs de vérifier les informations des vendeurs avant de faire des achats et de choisir des plateformes réputées, en particulier celles certifiées par le MoIT.

Les consommateurs peuvent également contacter la hotline de la Commission nationale de la concurrence au 1800.6838 pour obtenir une assistance juridique si leurs droits ont été violés.

