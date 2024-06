Hanoi accueille environ 14 millions de touristes en six mois

Photo : VNA/CVN

Sur ce chiffre, le nombre d’arrivées internationales devrait atteindre 3,14 millions, soit soit un bond de 52,6% sur un an, tandis que les touristes nationaux sont estimés à 10,3 millions, en hausse de 6%.

Les revenus touristiques au cours de cette période sont estimés à près de 55.400 milliards de dôngs (2,2 milliards d'USD), soit une progression de 22,8 % sur un an.

Hanoï compte 4.760 établissements d’hébergement avec un total de 71.246 chambres ; dont 607 hôtels et complexes d’appartements classés de 1 à 5 étoiles, avec 26.641 chambres.

Afin d’attirer davantage de touristes, la ville a introduit plusieurs produits touristiques, tels que l’itinéraire touristique "Route du patrimoine sud Thang Long - Hanoï", la destination touristique communautaire du village Miên dans le district de Ba Vi et l’itinéraire de tourisme culturel spirituel Hanoï - Hà Nam - Ninh Binh.

Hanoi a affirmé sa position de pôle touristique majeur du pays tout en popularisant son image et sa marque touristique tant dans la région que dans le monde.

Les organisations internationales, les experts et les prestataires de services touristiques ont continué de nommer et d’honorer Hanoï lors de prix prestigieux, régionaux et internationaux tels que la meilleure destination urbaine d’Asie 2024 et la meilleure destination urbaine d’Asie 2024.

Tripadvisor, la première plateforme de voyage en ligne au monde, a honoré Hanoï dans la catégorie de la meilleure destination gastronomique au monde 2024.

VNA/CVN